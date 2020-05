Intram in stare de alerta: Se redeschid hotelurile si bisericile, terasele raman inchise. Cum putem circula in afara localitatii

Incepand de vineri, nu va mai fi nevoie de declaratia pe proprie raspundere pentru persoanele care circula in interiorul localitatii. In schimb, deplasarea in afara localitatii va fi permisa...

Gestul domnului presedinte Klaus Iohannis de a cere o reforma a statului este de salutat, importanta mesajului fiind capitala. Vremurile sunt mult prea proaste pentru ca Romania sa o poata...

Nu vor fi prea multe lucruri, asa ca si textul meu de azi va fi destul de scurt. Voi retine, in primul si-n primul rand, faptul ca, pentru a o putea vedea pe mama, a fost musai sa completez de...

Zeci de ore de interceptari ambientale realizate in biroul medicului Gheorghe Burnei (67 de ani) sunt citate ca probe esentiale in motivarea instantei prin care chirurgul a fost condamnat la 3 ani...

Parlamentarii vor sa dea liber la vanat cormorani, din septembrie, sub pretextul ca aceste pasari ar mananca prea mult peste si, astfel, i-ar aduce in sapa de lemn pe piscicultori. Intrebarea...

Biroul de Cercetari Sociale a dat publicitatii miercuri un pachet intreg de sondaje, pe cele mai variate teme, dupa ce cu o zi inainte lansase deja un sondaj privind personalitatile in care romanii...

Europa pare ca se indreapta cu pasi repezi catre un viitor fara combustibili fosili. In aprilie, Austria si Suedia si-au inchis ultimele centrale pe baza de carbune, eliminand practic carbunele din...

Carte sau film? Realitate sau fictiune? Indiferent daca esti cititor impatimit sau cinefil convins, iti recomandam o serie de carti ale caror ecranizari sa le treci ca "must watch" sau, invers, mai...

Izolarea in propriile locuinte ne-a ajutat, pe multi dintre noi, sa ne gandim mai mult la prioritatile noastre in viata si ne-a adus aminte cat de valoroase sunt, de fapt, natura si timpul liber....

Traim o perioada ciudata. Daca pentru cei multi aceasta presupune izolarea, pentru altii e complet diferita. In contextul pandemiei, in India, ca si in multe alte tari, oamenii au ramas fara...

Marea majoritate are oroare de molii. Gospodinele le vaneaza cu inversunare, temandu-se ca le strica zestrea, si pe buna dreptate. Un studiu recent a aratat insa ca ele au un rol crucial in natura...

Romania iese din starea de urgenta, iar asta e cea mai buna veste a zilei. Cu toate acestea, sistemul medical are mare nevoie de sustinere, iar marile companii par sa nu uite asta, nici astazi....

Weekendul vine cu temperaturi ridicate, dar si cu furtuni insotite de descarcari electrice. Pentru vineri meteorologii anunta ploi in vestul si centrul tarii. Mercurul din termometre va ajunge...

Ministrul de Interne, Marcel Vela, cel al Sanatatii, Nelu Tataru, si secretarul de stat in MAI Raed Arafat au sustinut o declaratie de presa in care au anuntat cum va arata starea de alerta in...

Grupul de Comunicare Strategica a transmis, joi, ca inca 17 romani au murit de COVID-19, bilantul urcand in acest moment la 1.053 de morti. Au fost anuntate zece decese la pranz si alte sapte...

Patriarhia Romana a transmis, joi seara, recomandari catre unitatile de cult ale Bisericii Ortodoxe Romane din tara, privind accesul credinciosilor ortodocsi in lacasurile de cult, in cimitire, si...

Eforturile de a tine sub control pandemia COVID-19 pot fi zadarnicite de acei cetateni care incep sa nu mai tina cont de sfaturile oficiale, a avertizat joi directorul pentru Europa al Organizatiei...

Judetul Braila pastreaza, de cinci zile, la zero numarul cazurilor de infectare cu COVID-19, ultimii pacienti contaminati cu noul tip de coronavirus fiind declarati vindecati si externati pe 9 mai....

Seful Societatii Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, spune ca este foarte important ca fiecare angajator sa ia masuri de distantare intre angajati, la locul de munca, iar oamenii sa...

Artemon Apostu-Efremov a vorbit despre Simona Halep si scenariile gandite de WTA si ATP pentru a relua meciurile. Antrenorul reprezentantei noastre spune ca aveasta este la un nivel fizic foarte...

Aproximativ 3,4 milioane de consumatori casnici de gaze naturale au dreptul de a-si renegocia pana la 1 iulie 2020 preturile pe care le vor plati dupa liberalizare, dar, pana la ora actuala, doar...

Femeia acuzata de propaganda terorista si legaturi cu membri ai unei organizatii teroriste din Orientul Mijlociu a fost retinuta joi, pentru 24 de ore, de catre procurorii DIICOT din Timisoara....

Parlamentul a votat miercuri Legea privind instituirea starii de alerta, care vine cu un nou set de reguli pe care romanii vor trebui sa le urmeze in urmatoarea perioada, dar si cu noi sanctiuni...

Economia romaneasca risca sa se confrunte cu un val semnificativ de insolvente dupa data 1 iunie, data probabila la care statul va opri finantarea somajului tehnic in majoritatea domeniilor...

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, condus de premierul Ludovic Orban, s-a reunit in aceasta seara, cu o intarziere de aproximativ 40 de minute, in prima sedinta in cadrul careia urmeaza...

Comisia Europeana a indicat joi ca a decis sa nu plaseze noul coronavirus in grupa agentilor biologici cu risc maxim prevazuta in legislatia europeana privind protectia lucratorilor, o decizie...

Ionut Negoita a anuntat, joi seara, ca negocierile cu investitorii spanioli pentru vanzarea clubului Dinamo nu merg in directia dorita. Finantatorul "cainilor" lasa de inteles ca spaniolii nu...

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a motivat in circa 24 de ore de la pronuntare decizia in cazul ordonantei de urgenta 21/2004, care reglementeaza regimul starii de alerta. Judecatorii CCR...

Guvernul a adoptat, in cadrul sedintei de joi, o ordonanta de urgenta prin care vor fi recalculate drepturile salariale pentru politistii care au un salariu lunar mai mic decat nivelul maxim aflat...

Ministrul de Finante, Florin Citu, anunta ca Guvernul a decis, joi, sa prelungeasca perioada de solicitare a suspendarii rambursarii ratelor pana la 15 iunie 2020, metionand ca, pana in prezent,...

Secretarul de stat in Ministerul Culturii Liviu Bratescu sustine ca in prima faza vor fi deschise doar muzeele in aer liber, in timp ce unitatile muzeale care functioneaza in spatii inchise vor fi...

Guvernul a decis, joi, ca probele orale ale examenului de Bacalaureat nu se vor sustine in acest an, ci ele se vor echivala sau se vor recunoaste, conform unei metodologii elaborate de Ministerul...

Omul de afaceri Stefan Mandachi, fondatorul lantului de restaurante Spartan, anunta ca a renuntat la banii pe care ar fi trebuit sa-i incaseze de la unitatile francizate pana la toamna, ba chiar le...

Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat joi, intr-un briefing de presa sustinut la finalul sedintei de Guvern, ca biletele deja cumparate pentru spectacole organizate de institutiile de stat pot...

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut joi o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in care a subliniat ca vor exista restrictii in urmatoarele zile, introduse legal, si ca daca evolutia...

Cea mai mare parte a centrului vechi din Bucuresti devine pietonala in weekend, incepand cu 22 mai, a anuntat joi Primaria Municipiului. Primarul General, Gabriela Firea, a avut joi o sedinta de...

Ionel Danciulescu dezvaluie motivul pentru care Ladislau Boloni s-a despartit de gruparea belgiana Royal Antwerp. Oficialul lui Dinamo spune ca intre Boloni si o parte din titularii echipei erau...

Romanii care vin din strainatate nu vor mai intra obligatoriu in carantina sau izolare, potrivit proiectului de lege al starii de alerta. Cei care revin in tara vor trebui sa prezinte un certificat...

Consultatiile medicale date de medicii de familie sau in ambulatoriul de specialitate vor putea fi acordate in continuare la distanta si se va putea face decontarea acestor servicii fara folosirea...

Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat joi adoptarea unei ordonante de urgenta conform careia operatorii de transport vor avea obligatia sa asigure transportul gratuit al elevilor, sub sanctiunea...

Simona Halep isi provoaca fanii pe timpul pandemiei. Tenismena aflata pe locul doi in clasamentul WTA a lansat provocarea numita "The Baseline Blitz". In propriul living, Simona si-a folosit...

Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, joi, ca Guvernul a decis prelungirea somajului tehnic pana la 1 iunie si, in paralel, masuri de suportare a unei plati din salariu. "Am decis astazi (joi -...

Medicul Virgil Musta, cel care impreuna cu echipa sa de la Timisoara a vindecat sute de pacienti cu Covid-19, le cere oamenilor sa manifeste "prudenta si intelepciune" in comportamentul lor...

Spitalul Judetean Timisoara va face teste de COVID-19, la cerere, pentru oricine doreste, contra cost, a anuntat presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra. Deocamdata nu a fost stabilit...

Un vaccin impotriva noului coronavirus ar putea fi aprobat in circa un an de zile in cel mai "optimist" scenariu, a declarat, joi, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA). In conditiile in care...

Comisia Europeana a cerut joi Romaniei sa inchida, sa sigileze si sa ecologizeze 48 de gropi de gunoi ilegale, respectand, astfel, o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 18 octombrie...

Ladislau Boloni a oferit prima reactie dupa ce si-a reziliat contractul cu Royal Antwerp. Tehnicianul roman in varsta de 67 de ani a confirmat informatia publicata de presa din Belgia, insa n-a...

Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat joi ca exista "o singura solutie reala, constitutionala si functionala" pentru ca in Romania sa nu fie un vid legislativ de trei zile dupa...

In cadrul Directiei Nationale Anticoruptie urmeaza sa se infiinteze si sa functioneaze o Structura de sprijin a procurorilor europeni delegati in Romania, potrivit unui proiect de lege aflat in...

O lege initiata vara trecuta de senatorii PSD Titus Corlatean si Serban Nicolae cere marcarea cu festivism a zilei de 4 iunie ca Zi a Tratatului de la Trianon. Legea a fost adoptata ieri in...

Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere prin care-i acorda patru luni pentru a lua masurile necesare pentru rezolvarea deficientelor cu privire la...

Parlamentul European solicita Uniunii Europene sa impuna sanctiuni si sa opreasca platile din fonduri UE catre Ungaria, din cauza masurilor impuse in starea de urgenta declarata ca urmare a...

Medicii din Italia au raportat primele dovezi clare ale unei legaturi intre COVID-19 si o afectiune inflamatorie rara, dar grava, din cauza careia mai multi copii au ajuns la Terapie Intensiva....

In Sectorul 4 al Capitalei incepe constructia celui mai mare spital de stomatologie din Romania, unde atat adulti, cat si copiii vor beneficia, in regim de urgenta, de consultatii, radiografii si...

Ladislau Boloni se desparte de Royal Antwerp, echipa la carma careia s-a aflat in ultimii trei ani. Informatia publicata de Gazet van Antwerpen nu e confirmata oficial. Cu toate acestea,...

Epidemia de coronavirus a expus o problema latenta in Europa Centrala si de Est: din cauza exodului personalului medical in Occident, sistemul medical din regiune este in pragul unui colaps - este...

Dupa aproape doua luni de la inchiderea temporara preventiva, magazinele IKEA Romania se vor redeschide vineri, 15 mai, in conformitate cu deciziile Guvernului Romaniei privind relaxarea masurilor...

Asociatia ActiveWatch isi exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca, miercuri, Parlamentul Romaniei a adoptat legea prin care ziua de 4 iunie este declarata Ziua Tratatului de la Trianon. Din...

Gruparea UTA Arad, lider in Liga a II-a si cu mari sanse de promovare in Liga I, va reclama la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) decizia Federatiei Romane de Fotbal de continuare a celui de-al...

Grupul de Comunicare Strategica anunta ca am ajuns la un total de 16.247 de cazuri de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore, au fost confirmate 245 de noi cazuri de imbolnavire....

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a izbucnit, joi, in sedinta plenului CSM, in momentul in care judecatorii Evelina Oprina si Gabriela Baltag au pus in discutie sa fie verificate in instante...

Primaria Capitalei a anuntat, joi, ca Societatea de Transport Bucuresti are un nou director, in persoana lui Alexandru-Hazem Kansou, economist si fost consilier general din partea PNL. Mandatul...

Facebookul dar si televizorul au gazduit in aceste doua luni, dar mai ales in ultimele saptamani, texte, declaratii si scene de o idiotenie iesita din comun, genul acela de imbecilitate anecdotica...

O tanara de 33 de ani din Arad este suspectata de radicalizare la islamism si sustinere a unei organizatii teroriste din Orientul Mijlociu. Surse judiciare au declarat pentru Ziare.com ca este...

Peste o treime dintre pacientii tratati pentru COVID-19 intr-un mare sistem medical din New York au dezvoltat leziuni renale acute si aproape 15% au necesitat dializa, au anuntat joi cercetatorii....

Miercuri dimineata, mii de persoane s-au intors la serviciu, in Anglia. Imagini cu metroul londonez sau cu autobuzele double-decker (supraetajat) pline pana la refuz au facut inconjurul...

Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei solicita, in mod public, Parlamentului sa nu aprobe in forma actuala pachetul "dedicat" sectorului financiar-bancar, respectiv asa-zisele "legi anti-camatarie"....

Oamenii de stiinta neo-zeelandezi au anuntat descoperirea unui super-Pamant in galaxia noastra, Calea Lactee. Planeta stancoasa ar avea o masa de circa 4 ori mai mare decat cea a Terrei....

Conducerea Spitalului Judetean Suceava nu mai era eficienta, iar mai multe structuri ale unitatii medicale functionau la capacitatea de avarie, protectia personalului fiind neadecvata si...

Persoanele cu antecedente penale au dreptul prin lege de a beneficia de institutia liberarii conditionate, explica Tribunalul Bucuresti de ce l-a pus in libertate pe fostul mogul Sorin Ovidiu...

Premierul Ludovic Orban a anuntat, in sedinta de guvern de joi, ca astazi va fi declarata starea de alerta in Romania. "Astazi Comitetul Nantional pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) va...

Politicienii nationalisti au profitat de criza pandemica pentru a-si alimenta tezele antieuropene, Rusia a fost si ea vigilenta si a speculat din plin scenariul unei Uniuni Europene dezbinate si...

Gica Hagi a dezvaluit, intr-un interviu acordat in presa din Italia, ca a fost dorit de Fiorentina in anii '80. Era 1983 si Hagi juca pentru Sportul Studentesc, insa mutarea nu s-a realizat din...

Gica Hagi a oferit un amplu interviu in Corriere dello Sport, in care a vorbit si despre fiul sau, Ianis. "Regele" a vorbit despre experienta nereusita a lui Ianis la Fiorentina si a dezvaluit...

Cesare Emendatori este omul despre care s-a spus ca a adus noul coronavirus in Romania. Este un italian casatorit cu o romanca si e considerat, la noi, "pacientul zero".

"Am inceput sa lucram pe 21 martie, iar primul prototip a fost gata pe 25 aprilie".

Asociatia "Miscarea pentru apararea statutului procurorilor" (AMASP) solicita public procurorului general Gabriela Scutea, in calitatea sa de procuror ierarhic superior, sa verifice din oficiu...

Incepand cu 15 ma,i pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se vor impune anumite masuri pentru protectia pasagerilor si a personalului. Astfel, iata regulile impuse de conducerea...

Fostul premier Adrian Nastase a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti si cere judecatorilor sa anuleze decretul nr. 1059 din 11 decembrie 2019, semnat de presedintele Klaus Iohannis, prin...

Deputatul USR Claudiu Nasui a calculat cat a cheltuit statul in luna aprilie pentru pensiile speciale, dar si totalul din 2020 pana in acest moment. "Pandemie sau nu, pensiile speciale au fost...

Sevilla e din ce in ce mai interesata de Ianis Hagi. Rangers News scrie ca gruparea andaluza e atrasa de varsta lui Ianis, dar si de pretul cerut de Genk in schimbul lui Ianis Hagi. In jur de...

Vestile bune de astazi ne duc din nou cu gandul la vacanta, iar faptul ca mai e doar o zi pana iesim din starea de urgenta contribuie putin la aceasta stare. Si, totusi, iesirea din starea de...

Zeci de romani care au venit din Austria cu trenul in gara din Timisoara au facut scandal, dupa ce au aflat ca trebuie sa intre in carantina si ca nu pot merge acasa. Oamenii sustin ca si-au...

Un sondaj efectuat de catre Biroul de Cercetari Sociale (BCS) si dat publicitatii miercuri nu mi se pare tocmai surprinzator: sondajul confirma in mare masura opinia deja cunoscuta a romanilor...

Daca pentru destinatiile de vacanta din Romania turistii pot deja sa isi rezerve locuri la hotel, pentru cele din strainatate, lucrurile sunt putin mai complicate momentan. Agentiile de turism...

Biciul e bun pentru cal, fraul pentru magar, iar varga pentru spinarea nebunilor, sustin Pildele lui Solomon. Dar cum e corona pentru democratii? Le omoara pandemia, cum pretind unii? Sau ucide...

Emisiile de gaze cu efect de sera au scazut in India pentru prima data in ultimele patru decenii. Incetinirea cresterii economice, o mai mare pondere a surselor regenerabile in consumul total de...

Chiar daca Guvernul inca n-a batut in cuie masurile de relaxare de dupa starea de urgenta, turismul romanesc s-a pregatit sa isi reia activitatea. Deja ne putem rezerva locuri la pensiuni si...

Razvan Burleanu a vorbit despre reluarea Ligii 1. Cel mai probabil, competitia se va relua in weekendul 13-14 iunie. "Ne-am asumat obiectivele sa incepem in 15 mai antrenamentele in grupuri...

Ionut Negoita a ajuns la un acord cu grupul de investitii spaniol condus de Herminio Menendez pentru vanzarea pachetului majoritar de actiuni al echipei Dinamo. Telekom Sport anunta ca Negoita...

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca partidul sau, dar si aliati politici vor depune o motiune de cenzura la adresa Executivului, insa dupa starile de urgenta si alerta. De...

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, considera ca amenzile pentru cei care incalca regulile emise de autoritati in vederea combaterii raspandirii infectiilor cu noul...

Presedintele Camerei Deputatilor si lider interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca starea de lesin pe care a avut-o in conferinta de presa de zilele trecute a fost cauzata de oboseala, stres,...

CCR a dat o decizie rabinica in privinta starii de alerta: Declararea ei, in sine, ca fiind constitutionala, dar fara a putea face vreo restrangere de drepturi si libertati, posibile doar prin lege...

Dele Alli a trecut prin momente de groaza miercuri cand in casa sa din nordul Londrei au patruns doi hoti. Potrivit BBC, acestia l-au amenintat cu un cutit si chiar l-au lovit cu pumnul in...

Ilie Dumitrescu a reactionat dupa ce Federatia Romana de Fotbal a decis ca Liga a II-a sa se reia cu doar sase echipe la start si cu punctele acestora injumatatite. Fostul mare jucator roman...