Sefii CSM au discutat cu expertii Comisiei Europene despre MCV si lupta impotriva coruptiei

Potrivit unui comunicat al CSM , intalnirea a debutat cu prezentarea prioritatilor conducerii Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2021 si a actiunilor privind consolidarea sistemului judiciar."S-a aratat ca in perioada de referinta a acestei misiuni de evaluare, Consiliul a continuat sa isi indeplineasca rolul constitutional de garant al independentei justitiei si de administrator al sistemului judiciar din Romania. De asemenea, a sustinut masuri esentiale cu caracter ireversibil pentru consolidarea, eficientizarea si cresterea transparentei sistemului judiciar, dar si pentru cresterea increderii justitiabililor, a societatii civile, in general, in justitie ", se arata in comunicat.Citeste si: