La multi ani, copii, de toate varstele!

Daca as incerca sa cuprind copilaria intr-un singur cuvant, m-as gandi cu siguranta la neprihanire. M-as gandi la acei ani din viata noastra, atat de putini!, in care mintea si sufletul au puritatea absoluta a lacrimilor ingerilor.

Departe de orice gand rau, departe de pofte si de vicii. Cred ca atunci cand ne intrebam daca exista cu adevarat un taram al fericirii ne facem vinovati de anii uitati ai copilariei. Indiferent daca am avut la vremea ei tot ce ne-am dorit sau, din contra, am jinduit dupa lucruri care ne indurerau prin lipsa lor.

"Traim ca si cum n-am stii" - este enuntul atat de laconic cu care Camus isi incepe una din scrierile lui cele mai pretioase. Stim bine despre ce ne atentioneaza filozoful francez, cand ne vorbeste cu nespusa delicatete despre frica cu care intoarcem capul de la o chestiune care nu ne da liniste pana in ultima clipa a vietii: moartea.

Nu ne place sa ne gandim, nu ne place sa vorbim despre ea. Copilaria este singurul interval de timp in care Dumnezeu ne lasa ragazul sa traim cu seninatatea naturala a celor care intr-adevar nu stiu. Sunt anii in care ne credem nemuritori. Vine apoi un timp in care lucrurile devin mai clare, cand "eternitatea" isi dezvaluie limitele, devine masurabila.

Cer ingaduinta, tocmai pentru ca e Ziua Copiilor, sa marturisesc felul in care, pentru prima data, am constientizat un lucru la care nu ma mai gandisem pana atunci.

Iarna. Eram in clasele primare; ma intorceam acasa de pe derdelusul unde statusem toata ziua pe sanie cu copiii de pe strada. Am intrat in liftul blocului, am aruncat reflex o privire in oglinda si dintr-o data a venit peste mine gandul ca am sa mor. Am sa fiu ingropat in pamant, spectator neputincios la felul in care, deasupra mea, viata celorlalti avea sa mearga mai departe, fara ca nimanui sa-i mai pese de mine. Mi-au dat lacrimile: revelatia mi se parea insuportabila.

Stiu ca astazi copiii sunt familiarizati cu tainele vietii la varste mult sub anii pe care i-am avut eu in evocarea pe care mi-am permis-o. Dar mai stiu ca sufletul curat al copilariei ne protejeaza ori de cate ori ne aducem aminte de el.

LA MULTI ANI, COPII, DE TOATE VARSTELE!

Radu F. Alexandru este un dramaturg, prozator si politician roman, vicepresedinte al PNL si fost senator.

