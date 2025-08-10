Protest în Piața Victoriei, la 7 ani după violențele de pe 10 august: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026!”

Duminica, 10 August 2025, ora 12:25
Oameni în Piața Victoriei - FOTO / Hepta

Organizația „Corupția Ucide” a anunțat o manifestație duminică, 10 august, în Piața Victoriei, de la ora 19:00, pentru a marca împlinirea a șapte ani de la protestul diasporei din 10 august 2018 și pentru a cere soluționarea dosarului penal deschis în urma incidentelor din acea zi.

Pe pagina evenimentului, organizatorii reamintesc numărul persoanelor rănite la protest și afirmă că, dacă nu se face dreptate, faptele vor fi prescrise în 2026.

Conform textului din descrierea evenimentului organizat de „Corupția Ucide”, la manifestația din 2018 „sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției, abuzului de putere și asaltului împotriva Justiției Independente”. Organizația amintește că peste 400 de persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se jurnaliști, copii și trecători, și menționează cazul lui Ilie Gâzea, care a decedat la câteva zile după eveniment, ca urmare a intoxicației cu gaz, potrivit textului citat de organizatori.

Pe plan juridic, dosarul cunoscut sub numele „10 august” a intrat pe rolul Curții Militare de Apel București, care a confirmat în 2024 începerea judecății pe fond. Ancheta inițială a fost condusă de procurori militari, care au analizat aproape o mie de plângeri și au audiat peste 1.600 de persoane, potrivit datelor din dosar.

Documentele trimise la instanță și invocate de comunitatea Declic menționează utilizarea, în timpul intervenției, a unor muniții și dispozitive de dispersare: 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade de mână cu efect iritant lacrimogen și 316 cartușe calibru 38 și 40 mm cu efect iritant lacrimogen.

Patru foști sau actuali oficiali ai Jandarmeriei și un secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne au fost puși sub acuzare în dosar. În cauză figurează Cătălin Sindile (actualul șef al Jandarmeriei), Sebastian Cucoș (fostul șef al Jandarmeriei), conducerea Jandarmeriei București reprezentată de Laurențiu Cazan și secretarul de stat Mihai Dan Chirică. Cei patru sunt urmăriți penal pentru complicitate la abuz în serviciu și complicitate la participație improprie la purtare abuzivă, potrivit actelor de pe dosar.

În apelul public pentru duminică, organizatorii avertizează că, dacă nu se vor finaliza anchetele și procedurile judiciare înainte de octombrie 2026, prescripția răspunderii penale ar putea face imposibilă tragerea la răspundere a celor considerați vinovați. „Nu uităm! Nu iertăm!”, transmit inițiatorii evenimentului, solicitând soluționarea dosarului „în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor”.

