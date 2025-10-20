Alarmă falsă: O femeie în stare de ebrietate, amendată după un apel la 112 în care a susținut că s-a rătăcit într-o pădure

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:47
155 citiri
Alarmă falsă: O femeie în stare de ebrietate, amendată după un apel la 112 în care a susținut că s-a rătăcit într-o pădure
Imagine ilustrativă femeie FOTO Pexels

O femeie aflată în stare de ebrietate, care a sunat la 112 și a susținut că s-a rătăcit într-o pădure, deși în realitate se afla într-un apartament din Pitești, a fost sancționată de polițiști.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, apelul abuziv a fost făcut în cursul nopții precedente. Femeia a spus că se află într-o zonă împădurită din apropierea municipiului Pitești, unde s-ar fi rătăcit, afirmând că se simte în pericol.

"În temeiul sesizării, polițiștii au procedat de îndată la efectuarea de verificări și cercetări, în vederea găsirii femeii, fiind mobilizate efective importante în acest scop. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au localizat apelanta într-un imobil situat pe Strada Gării din municipiul Pitești. Aceasta a fost identificată ca fiind o femeie de 45 de ani, din comuna Băbăița, județul Teleorman, care se află în stare de ebrietate", se precizează în comunicat.

Femeia, care nu s-a aflat niciun moment într-o situație de pericol real, a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei pentru apelarea abuzivă a numărului 112.

IPJ Argeș subliniază că apelarea nejustificată a numărului 112 poate întârzia intervenția echipajelor specializate în situații reale de urgență, punând în pericol viețile celor care au cu adevărat nevoie de ajutor.

