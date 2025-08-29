Amenda uriașă primită de o adolescentă care a sunat la 112 să spună că a fost răpită. Fata urma un trend pe TikTok

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 29 August 2025, ora 09:30
Amenda uriașă primită de o adolescentă care a sunat la 112 să spună că a fost răpită. Fata urma un trend pe TikTok
Un apel fals la numărul unic de urgență 112 a pus în alertă polițiștii din Vrancea.

O adolescentă în vârstă de 14 ani, din comuna Andreiașu de Jos, a sunat la serviciul de urgență pretinzând că a fost răpită de un bărbat și transportată în Galați.

Potrivit IPJ Vrancea, în urma mobilizării echipajelor din cadrul Centrului Operațional și Secției de Poliție Rurală Odobești, s-a stabilit că nu a existat nicio situație reală de pericol. Minora a recunoscut că a recurs la apelul fals pentru a urma un așa-zis „trend” de pe rețelele de socializare.

Pentru fapta sa, adolescenta a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei. Totodată, și reprezentantul legal al tinerei, o femeie din aceeași localitate, a fost amendată cu 500 de lei.

Polițiștii atrag atenția că apelurile false la 112 pot avea consecințe grave, întrucât mobilizează inutil resurse care ar putea salva vieți. Legislația în vigoare prevede sancțiuni între 2.000 și 4.000 de lei sau muncă în folosul comunității pentru alertarea falsă a agențiilor de intervenție.

Autoritățile fac apel la utilizarea responsabilă a numărului unic de urgență și îi îndeamnă pe părinți să le explice copiilor importanța acestui serviciu vital.

