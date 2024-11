Valetin Olariu, tatăl lui Sebi, tânărul în vârstă de 21 de ani, ucis în accidentul produs de Vlad Pascu în stațiunea 2 Mai, crede că a primit un semn din partea fiului său. Bărbatul a postat chiar un clip pe TikTok, în care se vede cum în mașina lui Sebi se aprind luminile. Mai mult, muzica ar fi pornit brusc în autoturism.

Valentin Olariu a postat în mediul online o filmare în descrierea căreia a explicat că noaptea trecută, 20 noiembrie, în mașina fiului său, Sebi au început să se aprindă și să se stingă luminile. Bărbatul ar fi fost înștiințat de lucrul straniu de către sora sa.

„Aseară, la ora 12:30, primesc un telefon de la sora mea spunându-mi ca în mașina lui Sebi se aprinde lumina și este muzică dată la maxim. Am fugit repede la mașină, mașina era închisă, muzica era dată la maxim, lumina se stingea și se aprindea în mașină. Am rămas înmărmurit, am dat camera înapoi și ce am văzut este de neimaginat... O fi vreun semn de la Sebi... Nu știu ce să mai cred”, a fost mesajul scris pe Facebook de tatăl lui Sebi Olariu.

Camerele de supraveghere au surprins întregul moment.

