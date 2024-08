Declarația cutremurătoare a tatălui tânărului ucis în accidentul din 2 Mai, la un an de la tragedie: ”Încă îl mai așteptăm acasă”

Tatăl lui Sebastian, unul dintre cei doi tineri care au fost uciși în accidentul din stațiunea 2 Mai, a declarat, la un an de la tragedia, că ”sunt distruși”.

Autorul accidentului în care au murit cei doi studenți, Sebastian (Sebi) și Roberta, a fost Vlad Pascu, un tânăr provenit dintr-o familie cu bani.

”Nu doresc nimănui să treacă prin ce trecem noi, suntem la 1 an de la moartea lui Sebi - procesul tot tărăgăne pentru că oamenii cu bani au întâietate. Nu mai nicio speranță că se va rezolva ceva în acest caz, 100% că sigur Vlad Pascu va primi o pedeapsă foarte mică, suntem distruși, la un an de zile încă îl mai așteptăm acasă”, a declarat Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, în timp ce se afla în Biserică pentru a comemora un an de la tragedie, potrivit Digi 24.

Sebastian Olariu și Roberta Dragomir erau amândoi studenți la Facultatea de Geografie. Accidentul mortal în care au fost uciși Sebastian și Roberta a fost comis de Vlad Pascu în dimineața de 19 august 2023, după ce tânărul fusese oprit de două ori de echipaje de poliție, în aceeași noapte. Polițiștii l-au lăsat pe Pascu să-și continue drumul la volan, deși atât șoferul, cât și mașina de lux a acestuia ar fi trebuit să le ridice polițiștilor semne de întrebare. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului, dar a fost găsit ulterior.

Ads

Ca efect al accidentului de la 2 Mai și a modului în care au acționat polițiștii, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că va reorganiza de la zero Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Șeful IPJ Constanța, chestorul Adrian Glugă, a demisionat imediat din funcție, dar a rămas angajat al MAI. Dar, la un an de la accidentul de la 2 Mai, s-a aflat că Adrian Glugă a fost instalat într-o nouă funcție importantă, aceea de consul al României în Pakistan.

Ads