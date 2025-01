25 de lucruri despre care nu o să-ți vină să crezi că împlinesc 25 de ani în 2025. Ce rezoluție avea primul telefon cu cameră foto din lume

În anul 2000, nimeni nu ar fi putut prezice impactul pe care rochia verde Versace a lui Jennifer Lopez, filmul American Psycho sau trupa Coldplay l-ar avea asupra istoriei culturii pop.

În cei 25 de ani care au trecut, Lopez a rămas o prezență constantă în lumina reflectoarelor, Austin Butler urmează să joace într-un remake al filmului American Psycho, iar Coldplay a lansat o mulțime de piese populare, de la Viva la Vida și Clocks la A Sky Full of Stars.

Deși anul 2000 poate părea că nu a fost atât de demult, viața cotidiană arăta semnificativ diferit: un plin de benzină și biletele la cinema erau mai ieftine, iar Instagram era la un deceniu distanță de invenție.

Odată cu sosirea anului 2025, iată o privire înapoi asupra unor melodii, cărți, filme, emisiuni TV, tehnologii și evenimente importante care ne-au captat atenția acum 25 de ani și continuă să o facă.

Primul telefon cu cameră foto din lume a fost lansat acum 25 de ani

Deși telefoanele cu cameră sunt ceva obișnuit astăzi, primul telefon pus în vânzare cu o cameră foto a fost lansat în anul 2000. Telefonul se numea J-SH04 și avea o rezoluție de doar 0,1 megapixeli, scrie Business Insider.

Primul joc "The Sims" împlinește și el 25 de ani

Jocul popular pentru computer The Sims a debutat pe 4 februarie 2000, iar de atunci, franciza a vândut 200 de milioane de copii ale jocului, potrivit unui raport al The Washington Post.

Una dintre cele mai recente ediții ale jocului, The Sims 4: Life and Death, a fost lansată pe 31 octombrie 2024.

Brandul de haine pentru adolescenți Hollister a fost lansat în 2000

În anul 2000, Abercrombie & Fitch a lansat un nou brand numit Hollister, destinat adolescenților. Magazinul de haine își promovează produsele ca fiind vestimentație relaxată, inspirată de stilul de viață lejer din California.

Astăzi, există peste 500 de magazine Hollister la nivel mondial.

Site-ul popular de întâlniri eHarmony a fost lansat în anul 2000

Înainte de existența aplicațiilor precum Tinder sau Bumble, psihologul clinician Dr. Neil Clark Warren a creat eHarmony, un site conceput pentru a te ajuta să îți găsești perechea perfectă.

La început, utilizatorii trebuiau să răspundă la peste 450 de întrebări pentru a avea șanse mai mari de a intra într-o relație pe termen lung. De atunci, site-ul a redus numărul de întrebări, dar a rămas unul dintre cele mai populare servicii de întâlniri online. De exemplu, în 2017, eHarmony avea 750.000 de abonați plătitori și 10 milioane de utilizatori activi.

„Bye Bye Bye” de la NSYNC a fost lansată pe 17 ianuarie 2000

În ianuarie 2000, trupa de băieți NSYNC a lansat piesa „Bye Bye Bye” ca single principal pentru albumul lor No Strings Attached.

Melodia a ajuns pe locul 4 în topul Billboard Hot 100, iar videoclipul muzical a devenit un fenomen cultural, rămânând pe primul loc în emisiunea „Total Request Live” timp de 25 de zile. Piesa a fost nominalizată chiar și la categoria videoclipul anului la MTV Video Music Awards.

Hitul lui Ricky Martin „She Bangs” împlinește tot 25 de ani

Acum 25 de ani, Ricky Martin a lansat single-ul „She Bangs,” care a urcat rapid în topuri. Piesa a ajuns pe locul 12 în Billboard Hot 100 și a rămas în clasament timp de 18 săptămâni.

„I Hope You Dance”, de Lee Ann Womack, a fost lansată acum 25 de ani

Când Lee Ann Womack a lansat melodia country „I Hope You Dance” în anul 2000, aceasta a devenit un hit. Piesa a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 și i-a adus artistei un premiu Country Music Association pentru single-ul anului.

„Who Let the Dogs Out” de Baha Men împlinește 25 de ani în acest an

Când Baha Men au lansat pentru prima dată „Who Let the Dogs Out,” piesa nu a avut succes imediat, abia ajungând în top 40. Cu toate acestea, single-ul a câștigat treptat popularitate la începutul anilor 2000, datorită versurilor și melodiei sale captivante.

Bon Jovi și-a continuat succesul în noul deceniu cu „It’s My Life,” lansată pe 8 mai 2000

În anii ’80 și ’90, Bon Jovi a lansat hituri precum Livin’ on a Prayer și You Give Love a Bad Name, dar trupa a adăugat un alt single de succes în 2000: It’s My Life. Piesa a ajuns în vârful topurilor, consolidând succesul trupei pentru încă un deceniu.

Albumul de debut al trupei Coldplay, „Parachutes,” a apărut în iulie 2000

Membrii trupei Coldplay — Chris Martin, Will Champion, Jonny Buckland și Guy Berryman — au lansat primul lor album de studio, Parachutes, în iulie 2000.

Albumul include melodia Yellow, care rămâne una dintre preferatele fanilor.

A patra carte din seria „Harry Potter,” „Harry Potter and the Goblet of Fire,” a fost lansată în iulie 2000

După succesul primelor trei cărți din seria Harry Potter, J.K. Rowling a publicat a patra carte, Harry Potter and the Goblet of Fire, în vara anului 2000.

În 2020, Screen Rant a raportat că volumul s-a vândut în aproximativ 65 de milioane de exemplare, devenind a doua cea mai populară carte din serie.

La 25 de ani de la lansarea cărții, franciza continuă să aibă un succes enorm, incluzând o serie de filme, atracții la parcurile de distracții Universal Studios, un spectacol pe Broadway și un viitor serial TV.

Totuși, J.K. Rowling a fost subiectul unor controverse în ultimii ani.

Au trecut 25 de ani de la publicarea primelor două cărți din seria „Bridgerton” de Julia Quinn

Acum 25 de ani, Julia Quinn a lansat primele două volume din seria Bridgerton, ”Eu și ducele” și ”Vicontele care m-a iubit”.

În deceniile care au urmat, cărțile au devenit sursa de inspirație pentru unul dintre cele mai populare seriale de pe Netflix: Bridgerton.

Serialul și spin-off-ul său, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, au atras 189 de milioane de vizualizări în prima jumătate a anului 2024, cu sezonul trei al Bridgerton generând 92 de milioane de vizualizări în mai puțin de două luni de la lansarea sa în mai și iunie.

Sezonul patru este deja în lucru.

Filmul „Erin Brockovich”, cu Julia Roberts, a fost lansat în anul 2000

Erin Brockovich este un film biografic despre femeia care a luptat împotriva unei companii de energie din California, acuzată că a poluat apa unui oraș. Julia Roberts a jucat rolul principal și a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

Filmul a fost nominalizat la cinci premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film.

Filmul „Almost Famous” împlinește 25 de ani

Almost Famous a devenit un fenomen cultural când a apărut, în anul 2000. Filmul spune povestea unui licean care scrie un articol pentru revista Rolling Stone, despre o nouă trupă rock.

Distribuția filmului include nume mari precum Kate Hudson, Billy Crudup, Frances McDormand, Anna Paquin și Zooey Deschanel.

Filmul a fost nominalizat la patru premii Oscar, câștigând unul pentru cel mai bun scenariu original.

Christian Bale a interpretat rolul iconic al lui Patrick Bateman în „American Psycho,” lansat în aprilie 2000

Acum 25 de ani, Christian Bale, pe atunci în vârstă de 26 de ani, l-a jucat pe Patrick Bateman, un executiv bancar care devine ucigaș psihopat în timpul liber, în American Psycho. Filmul a devenit rapid un clasic cult — în 2013, a fost transformat chiar într-un musical pe Broadway.

Primul „Scary Movie” a fost lansat în iulie 2000

În vara anului 2000, Scary Movie a fost lansat ca o parodie a celor mai populare filme de groază ale vremii, inclusiv Scream, Sixth Sense și The Blair Witch Project.

Filmul a avut un mare succes, lansând cariera actriței Anna Faris și generând mai multe continuări. În octombrie 2024, Marlon, Shawn și Keenan Wayans au anunțat revenirea lor în franciză pentru Scary Movie 6.

Au trecut aproape 25 de ani de când Russell Crowe l-a interpretat pe Maximus în „Gladiator”, regizat de Ridley Scott

În 2000, Russell Crowe a jucat rolul lui Maximus, un general roman răzbunător, în Gladiator. Filmul a fost nominalizat de 12 ori la Premiile Oscar în anul următor, câștigând premiul pentru cel mai bun film. Crowe a câștigat, de asemenea, premiul pentru cel mai bun actor.

Continuarea sa, Gladiator II, a fost lansată în 2024, avându-i în distribuție pe Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn și Denzel Washington.

În august 2000, „Bring It On” a fost lansat

În 2000, Kirsten Dunst și Gabrielle Union au jucat rolurile unor căpitani rivali de echipe de majorete, Torrance și Isis, în popularul film pentru adolescenți Bring It On.

Succesul filmului a dus la mai multe continuări în anii următori.

„Survivor” și-a făcut debutul în mai 2000

Survivor a avut premiera pe CBS pe 31 mai 2000. În această competiție de reality TV, străini sunt plasați într-o locație izolată, unde trebuie să găsească hrană și adăpost și să participe la diverse provocări.

Fiecare concurent este eliminat unul câte unul, până când rămâne un singur supraviețuitor, care câștigă un premiu de un milion de dolari. În ultimii 25 de ani, Survivor a avut 47 de sezoane, toate găzduite de Jeff Probst.

Un alt show CBS, „Big Brother,” a debutat tot acum 25 de ani

După Survivor, CBS a lansat un alt show de competiție de succes în iulie 2000: Big Brother.

Seria urmărește un grup de străini care trăiesc împreună într-o casă, sub supraveghere constantă. Ei participă la provocări, iar la final, un singur concurent câștigă 500.000 de dolari.

De-a lungul anilor, show-ul a devenit din ce în ce mai popular, inspirând spin-off-uri precum Celebrity Big Brother. Până acum, au existat 26 de sezoane, toate găzduite de Julie Chen Moonves.

2025 marchează și 25 de ani de la celebra rochie verde Versace a lui Jennifer Lopez

Într-un interviu Life in Looks din februarie 2024, pentru Vogue, Lopez a povestit cum stilista sa de atunci, Andrea Lieberman, i-a cerut să nu poarte rochia.

„Stilista mea a spus: Te rog, nu o purta. Altcineva a mai purtat-o,” a explicat Lopez, adăugând: „Dar i-am răspuns: Ai cumpărat-o, îmi vine cel mai bine, așa că o voi purta. Și am făcut-o. Și a stârnit o adevărată agitație.”

Lopez are dreptate — lumea îi datorează ei și rochiei aceleia apariția Google Image Search, potrivit fostului CEO al Google, Eric Schmidt.

Tot 25 de ani au trecut de la „Subway Series” din World Series-ul anului 2000

În 2000, Yankees și Mets s-au întâlnit în World Series, supranumită „Subway Series.” În final, Yankees au devenit campioni, câștigând al treilea World Series consecutiv cu 4-1.

Venus Williams celebrează 25 de ani de la prima sa victorie la Wimbledon la simplu

La doar 20 de ani, Venus Williams a ridicat pentru prima dată trofeul Wimbledon după ce a învins-o pe Lindsay Davenport.

Williams a câștigat trofeul de cinci ori la simplu și de șase ori la dublu.

Au trecut 25 de ani de la alegerile prezidențiale legendare din 2000, care s-au încheiat cu un caz la Curtea Supremă

Acum 25 de ani, alegerile prezidențiale din SUA au fost extrem de strânse.

Candidatul democrat Al Gore și candidatul republican George W. Bush s-au confruntat într-o competiție care, în noaptea alegerilor, nu avea un câștigător clar.

Cu un rezultat foarte strâns în Florida, statul a ordonat o renumărare. După mai multe dispute juridice, Curtea Supremă a decis ca rezultatele inițiale să fie numărate, oferindu-i victoria lui Bush. A câștigat cu o diferență de 0,009%, adică 537 de voturi.

Stația Spațială Internațională celebrează și ea un reper de 25 de ani: prima echipă rezidentă a ajuns acolo în 2000

Deși președintele Ronald Reagan a cerut NASA să construiască Stația Spațială Internațională în 1984, abia în 2000 au ajuns oameni să locuiască pe ea.

Bill Shepherd, Yuri Gidzenko și Sergei Krikalev au devenit primii trei rezidenți ai SSI, locuind acolo timp de mai multe luni. De atunci, peste 270 de persoane din peste 20 de țări au vizitat SSI, potrivit NASA.

