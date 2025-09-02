8 alimente pe care să le consumi mai des după vârsta de 40 de ani, potrivit nutriționiștilor

Să sufli cele 40 de lumânări de ziua ta poate fi un moment încărcat de emoții amestecate, pe măsură ce intri în pragul vieții de mijloc. Pe lângă noile riduri și firele albe de păr, vârsta de 40 de ani te poate face să privești sănătatea într-o lumină nouă. Bolile cronice asociate adesea cu îmbătrânirea — cum ar fi cancerul, bolile de inimă sau demența — care păreau cândva „încă departe”, devin acum mai prezente în gândurile noastre.

Deși nu există un aliment magic care să întoarcă timpul înapoi, adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase la 40 de ani poate reduce riscul bolilor cronice și poate contribui la o viață mai sănătoasă. Iată recomandările nutriționiștilor privind alimentele de prioritizat după 40 de ani:

1. Ulei de măsline

Dacă folosești deja ulei de măsline la gătit, ești pe drumul cel bun pentru a-ți menține sănătatea după 40 de ani. Numeroase beneficii pentru sănătate asociate cu dieta mediteraneană sunt legate de acest ulei. Uleiul de măsline are un profil de grăsimi mai sănătos decât multe alte uleiuri sau unt și este bogat în polifenoli — compuși vegetali cu efect antioxidant și antiinflamator. Combaterea inflamației este importantă, deoarece aceasta contribuie la apariția bolilor cronice asociate îmbătrânirii. De asemenea, consumul a aproximativ jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi poate reduce riscul de deces din cauza demenței cu 28%.

2. Nuci

Nucile nu sunt doar gustări sănătoase și convenabile; ele aduc numeroase beneficii pentru sănătate. Consumate frecvent, nucile sunt asociate cu un risc redus de diabet de tip 2, boli de inimă și anumite tipuri de cancer. Studiile arată că femeile care au consumat trei porții de nuci pe săptămână pe parcursul vieții adulte au fost mai predispuse să îmbătrânească sănătos, iar nucile în special au fost asociate cu un proces de îmbătrânire mai sănătos.

3. Legume cu frunze verzi închise la culoare

Legumele cu frunze verzi, precum rucola, spanacul, kale și mangoldul elvețian, sunt esențiale după 40 de ani pentru menținerea funcției cognitive, a sănătății inimii și a oaselor. Aceste legume furnizează folat — un nutrient cheie pentru creier — și antioxidanți care sprijină sănătatea inimii și pot încetini declinul cognitiv. De asemenea, conținutul ridicat de vitamina K ajută la menținerea sănătății oaselor.

4. Semințe de in

Adăugarea semințelor de in măcinate în ovăz, smoothie-uri sau salate este o metodă simplă de a crește aportul de fibre și nutrienți esențiali. Două linguri de semințe de in oferă 4 grame de fibre, aproximativ 14% din aportul zilnic recomandat. Semințele de in sunt bogate în acizi grași omega-3 și fitoestrogeni, care pot reduce inflamația și ajuta la echilibrul hormonal, fiind utile mai ales femeilor în pragul menopauzei.

5. Teff

Teff este o cereală fără gluten, tradițional în bucătăria etiopiană, care câștigă popularitate la nivel mondial. Consumul regulat de cereale integrale, precum teff, pe parcursul vieții adulte este asociat cu o durată mai mare a vieții și mai mulți ani fără boli. Fibrele din teff susțin digestia sănătoasă și sănătatea inimii.

6. Iaurt grecesc

Iaurtul grecesc este bogat în probiotice și alți nutrienți care susțin diversitatea microbiomului intestinal, esențial pentru reducerea riscului de boli cronice. De asemenea, furnizează proteine pentru a preveni pierderea musculară care apare după 40 de ani și colină, un nutrient asociat cu sănătatea creierului.

7. Fructe de pădure

Fructele de pădure sunt bogate în antioxidanți, reduc stresul oxidativ și inflamația, protejând creierul și reducând riscul de boli asociate îmbătrânirii. Este indicat să consumi atât fructe proaspete, cât și congelate.

8. Pește gras

Peștele gras, precum somonul, păstrăvul sau macroul, este bogat în proteine și acizi grași omega-3, care susțin sănătatea inimii și a creierului și reduc inflamația. Studiile arată că consumul regulat de pește ajută la menținerea masei musculare și la echilibrul hormonal, fiind util mai ales femeilor aflate în perimenopauză și menopauză.

Concluzie

Deși îmbătrânirea este inevitabilă, adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase după 40 de ani poate ajuta la o viață mai sănătoasă și activă. Prioritizarea alimentelor bogate în nutrienți esențiali — cum ar fi peștele gras, semințele de in, iaurtul grecesc, uleiul de măsline și fructele de pădure — poate preveni sau întârzia apariția bolilor asociate îmbătrânirii și sprijină sănătatea pe termen lung, scrie eatingwell.com.

