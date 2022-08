888 devine sponsor oficial al clubului Dinamo București FC pentru sezonul 2022-23

Operatorul își întărește angajamentul față de comunitatea locală, în timp ce clubul istoric luptă pentru revenirea la un nivel de top.

888 (LSE: 888), una dintre cele mai importante companii de pariuri și jocuri de noroc din lume, cu mărci de renume internațional precum 888, William Hill, Mr Green sau SI Sportsbook, este încântată să anunțe faptul că a ajuns la un acord cu Dinamo București FC pentru a deveni sponsorul principal al clubului.

Biroul 888 România se află la mai puțin de 5 kilometri distanță de stadionul cu 15 000 locuri al clubului Dinamo și joacă un rol crucial în dezvoltarea produselor unice și diferențiate ca parte a strategiei de conducere a produselor și a conținului din cadrul Grupului.

Ca parte a acordului, 888 va sponsoriza și va crea în parteneriat conținut pentru a-i sprijini pe câștigătorii a 18 ediții de Liga 1, în lupta pentru revenirea pe prima scenă fotbalistică în acest sezon – campanie ce va începe joi, 4 august 2022, vs. nou-promovata Progresul Spartac București. Vom vedea marca 888 pe tricourile și echipamentul de antrenament al jucătorilor, dar și pe întreg stadionul Dinamo. Între timp, 888 va crea conținut exclusiv pentru canalul de YouTube al clubului Dinamo.

Sponsorizarea este una dintre numeroasele modalități prin care 888 va începe în următoarele luni să își prezinte poziția globală a mărcii, Made To Play. Bazându-ne pe poziția 888 ca lider mondial casino cu mai mult de 25 de ani de încredere, conștientizare și credibilitate, Made To Play unifică 888poker, 888casino și 888sport drept o poziție consistentă și puternică a mărcii. Campania, care se va lansa mai târziu în acest an în România, va duce telespectatorii într-o lume dinamică și plină de culoare a diferiților jucători 888 și a motivelor pentru care aceștia joacă.

Pedro Barreda Cabanillas, Director International Marketing & Head of Sponsorships, a comentat:

“Suntem încântați să vă anunțăm sponsorizarea Dinamo București, unul dintre cele mai de succes cluburi de fotbal din România. În calitate de angajator considerabil în București și puternic angajat în sprijinul comunităților locale și în piața din România, suntem încântați să sprijnim echipa în acest sezon și să jucăm un rol cheie în acest capitol din cadrul lungii sale istorii.”

Vlad Iacob, Manager General al Dinamo București FC, a comentat:

“Suntem încântați să urăm bun venit 888 ca sponsor principal al nostru înainte de începerea sezonului viitor, care are loc în acest weekend. Cu legături strânse cu București și România, 888 împărtășește dorința noastră ca Dinamo să reușească promovarea în Liga 1 în acest sezon. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu echipa în următoarele luni.”

