Marea supărare cu care s-a stins din viață Duckadam. "Să-mi fi oferit și mie un loc de muncă"

Helmut Duckadam a murit la vârsta de 65 de ani. El s-a stins cu o mare supărare.

Fostul mare portar al echipei de fotbal Steaua Bucureşti, Helmuth Duckadam, supranumit "Eroul de la Sevilla", a murit la vârsta de 65 de ani.

El s-a născut în localitatea Semlac, judeţul Arad, la 1 aprilie 1959.Duckadam a făcut carieră la Steaua și a intrat în istoria fotbalului pentru cele patru lovituri de departajare apărate în finala din 1986, când Steaua a învins Barcelona și a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Duckadam nu a participat în luma mai a acestui an la celebrarea acelui succes.

„Cu siguranță, unii colegi s-au supărat că nu am mers, dar bunicul meu avea o vorbă: te iert, dar nu pot să uit. Eu nu pot uita ce mi-a făcut mie clubul Armatei. În 38 de ani, nu am primit nici măcar un semn de la ei și am trecut prin perioade grele.

Să-mi fi oferit și mie un loc de muncă, cum am văzut că se poate oferi la foarte mulți care au activat de-a lungul timpul în cadrul CSA. Nu am avut niciodată această ofertă. Faptul că am fost aruncat la un moment dat ca o măsea stricată, la doar câteva luni de la finala de la Sevilla... pentru acest lucru nu îi pot ierta, nu pot merge să mă afișez.

În '94 am fost nevoit să mă angajez, să apelez la cei de la Dinamo, la rivala istorică, pentru a mă angaja la Poliția de Frontieră. Am lucrat 7 ani la Poliția de Frontieră de la Nădlac! Eu sunt pensionar MAI în loc de pensionar MApN.

Cu siguranță aș fi acceptat scuzele. De iertat, am iertat, dar nu am cum să uit! Am trăit ani grei, am fost jucător-președinte la Vagonul Arad, am crescut câini și nu am primit un telefon. În tot angrenajul clubului nu puteam fi și eu o piesă acolo? Să fiu antrenori de portari, să trasez terenul, nu știu, orice. Dar nu mi s-a oferit nimic!”, a afirmat Duckadam, conform Gsp.ro.

