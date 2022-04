A murit Freddy Rincon, fostul căpitan al naționalei Columbiei, adversarul României la Mondialele din '94 și '98.

Rincon (55 de ani) a murit în urma unui accident auto suferit în Cali (Columbia).

El a jucat de 84 de ori pentru naționala Columbiei, a marcat 17 goluri și a participat la Mondialele din '90, '94 și '98, la ultimele două turnee fiind învins de România.

La Mondialul din '90, a marcat contra Germaniei de Vest, finalizând o acțiune magnifică a Columbiei.

În Europa, a evoluat pentru două echipe mari: Napoli ('94-'95) și Real Madrid ('95-'97)

One of my top 5 World Cup goals, Freddy Rincon 93rd minute equalizer for Colombia 🇨🇴 against eventual champs West Germany 🇩🇪 . Beautiful combination with Pibe Valderrama.

RIP Freddy. pic.twitter.com/HlNPcJW7aT