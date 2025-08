Ce tragedie! A murit Jorge Costa, fostul antrenor al echipei CFR Cluj. Portughezul avea doar 53 de ani

Jorge Costa, jucător de legendă al echipei FC Porto, și fost antrenor la CFR Cluj, a murit la vârsta de 53 de ani.

Jorge Costa a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 53 de ani, în urma unui atac de cord suferit în centrul de antrenament al FC Porto de la Olival. Starea intensă de căldură i-a provocat leșin imediat după o intervenție la TV, iar echipa medicală a intervenit prompt cu un defibrilator. A fost transportat la spitalul São João din Porto, însă nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva.

Costa revenise în 2024 la FC Porto ca director tehnic, după o carieră extraordinară ca jucător și antrenor la cluburi din mai multe țări. Nu era primul incident de acest tip: în 2022 a mai avut un episod cardiac din care a supraviețuit.

Ca jucător, a câștigat Liga Campionilor în 2004, o Cupă UEFA și opt titluri de campion în Primeira Liga cu Porto.

Ca antrenor, el a pregătit numeroase echipe, inclusiv pe CFR Cluj (2011-2012), când a luat campionatul în România, și pe Gaz Metan Mediaș (2020-2021).

Faleceu Jorge Costa.

Eterno símbolo do FC Porto. Com mais de 400 jogos com a camisola azul e branca, levantou troféus, liderou equipas e deixou a alma em campo pelo Nosso Grande Clube onde conquistou, como jogador:

🏆 1 UEFA Champions League

🏆 1 Taça UEFA

🏆 8 Campeonatos… pic.twitter.com/8U7wiUGdy9