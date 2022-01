”Epuizează” răspunsul imun a patra doză de vaccin anti-COVID? Specialist: cheia este în "potența" celulelor B și T

Un studiu preliminar realizat în Israel, prima țară care a autorizat un al doilea rapel la vaccinul anti-COVID pentru populația sa generală, arată că a patra doză nu pare, de fapt, să ofere o protecție semnificativă față de varianta Omicron.

Aceste constatări, publicate în urmă cu o săptămână, par să confirme îndoielile exprimate de autoritatea principală de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeană săptămâna trecută, scrie dw.com.

Expert din cadrul Agenției Europene pentru Medicamente: ”Stimularea frecventă ar putea avea un impact negativ asupra răspunsului imun la COVID-19”

Marco Cavaleri, șeful strategiei de vaccinare al Agenției Europene pentru Medicamente, a declarat, la un briefing de presă, că nu există date care să susțină eficacitatea generală a celei de-a patra doze.

Însă, unele țări – cum ar fi Danemarca, Ungaria și Chile – au autorizat deja al doilea booster, în ciuda îngrijorării autorităților de reglementare. Aproape de sfârșitul lunii decembrie, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății spunea că politicile generale de booster au mai multe șanse să prelungească pandemia decât să îi pună capăt.

Pe lângă invocarea lipsei de date privind eficacitatea dozelor de rapel multiple, Marco Cavaleri a spus că stimularea frecventă ar putea avea un impact negativ asupra răspunsului imun la COVID-19, provocând „oboseală în populația” care a primit mai multe vaccinuri.

Cercetătorii spun că, deși este adevărat că nu există date clinice care să demonstreze eficacitatea boosterelor multiple, nu există nicio confirmare științifică ce poate să susțină ideea că rapelurile frecvente ar putea provoca „oboseală” în populație. Asta pentru că cercetarea nu a fost niciodată încercată.

Sarah Fortune, profesor la Harvard TH Chan School of Public Health Department of Imunology and Boli Infecțioase, a explicat pentru DW că, deși există o bază științifică pentru îngrijorarea lui Cavaleri, aceasta ar trebui interpretată ca o întrebare la care cercetătorii să caute răspuns.

În cazul COVID-19, știința despre epuizarea celulelor T este mai complicată decât simpla observare a antigenelor în mod repetat, a spus Fortune.

”Celulele T devin disfuncționale atunci când văd în mod repetat antigenul în anumite contexte – și cele mai bine studiate din acea biologie sunt situații precum HIV sau cancerul în care antigenul este acolo tot timpul, nu doar vaccinarea repetată”, a precizat cercetătoarea.

Doctor Marius Geantă: ”Ideea de a administra la un interval scurt, de trei luni de zile, o a patra doză se dovedește a fi nefezabilă”

Președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, doctorul Marius Geantă a explicat pentru Ziare.com de ce a patra doză de vaccin nu este necesară în acest context pandemic.

”Valul Omicron ne arată, printre altele, nevoia de a dezvolta generații noi de vaccinuri. Sigur că a treia doză restabilește la un nivel foarte bun protecția în fața spitalizărilor, de formele grave și de deces.

Însă ideea de a administra la un interval scurt, de trei luni de zile, o a patra doză se dovedește a fi nefezabilă. Acest lucru arată de fapt studiul din Israel. Plus că nu putem să ne imaginăm că putem să avem acest gen de strategie de vaccinare anti-COVID pe termen lung care să presupună administrarea a trei sau patru doze în fiecare an.

Este nevoie de o adaptare a vaccinurilor care s-au dezvoltat față de tulpina originară a virusului. Acum acestea trebuie dezvoltate atât pentru variantele care circulă și pun probleme dar și pentru alte variante care ar putea să apară și să pună probleme”, a precizat specialistul.

De unde știm care vor fi acele variante?

”Răspunsul este că nu știm cu precizie, dar putem să anticipăm cu destul de mare precizie pe baza informațiilor care s-au cumulat până acum față de potențiale pe care le poate suferi coronavirusul. Compania Moderna are în dezvoltare deja o variantă actualizată a vaccinului nu doar față de Omicron ci, în general, față de mai multe posibile mutații care ar putea să apară sau să fie parte ale unor variante care să pună probleme în viitor”, a mai spus doctorul Marius Geantă.

Expertul a subliniat că ”avem în acest moment, iar acesta este lucrul cel mai important, capacitatea tehnologică de secvențiere și de analiză de date despre virus care să ne permită să personalizăm într-un fel vaccinurile de generație nouă”.

”Aceasta este tendința. Dacă prima generație de vaccinuri a putut să fie dezvoltată în nouă luni, pornind practic de la zero și să ajungă pe piață, pentru versiunile adaptate ale vaccinurilor, acest interval de timp ar trebui să se scurteze la 3-4 luni.

Acest lucru ne permite nouă să avem pe viitor campanii de vaccinare anti-COVID care să țină cont de ceea ce circulă acum și ce este posibil să circule în perioada următoare și serul odată administrat ar trebui să asigure o protecție mult îmbunătățită față de respectivele variante”, a mai arătat medicul.

”Cei care deja avem două-trei doze nu ne-am vaccinat degeaba”

Doctorul Marius Geantă a ținut să mai sublinieze că acum, cei care s-au vaccinat deja și cu doza booster, nu trebuie să intre în panică sau să considere că serurile nu au efect.

”În același timp, noi toți cei care ne-am vaccinat cu două sau trei doze nu trebuie să ne gândim că ne-am administrat serul degeaba. Pentru că, pe de o parte, aceste vaccinuri ne-au asigurat protecția față de variantele Alpha, Delta, care au circulat anul trecut.

Cele trei doze ne asigură acum protecția față de Omicron și este un fel de antrenament al sistemului imun care nu se va pierde niciodată.

Iar generațiile noi de vaccinuri practic vor adăuga un element în plus de protecție imunitară față de cea pe care noi deja am dobândit-o ca urmare a vaccinării. Și chiar dacă nivelul de anticorpi scade iar acest lucru ne expune la infecția în sine, activitatea pe care o au limfocitele B și T citotoxice nu se pierde niciodată. Și pe ea se bazează protecția oferită față de formele grave de boală.

Fiecare doză de vaccin administrată este ca un proces de învățare pentru sistemul nostru imun.

Medicul este de părere că ”această strategie cu administrarea a trei sau patru doze pe an este ineficientă și lipsită de sens atât din punct de vedere medical dar și social și logistic”.

”Cred că este greu și să te gândești că o proporție semnificativă a populației va accepta genul acesta de program de vaccinare”, a mai punctat specialistul.

”Mai degrabă trebuie să avem în vedere un vaccin actualizat la noile variante”

Doctorul Marius Geantă spune a explicat că un vaccin actualizat la noile variante ar fi o variantă mai eficientă față de o a doua doză booster.

”Sunt foarte multe alte variante ale coronavirusului însă, din fericire, până în acest moment nu au pus probleme din punctul de vedere al sănătății publice. Și Omicron circula de ceva vreme dar a devenit de interes atunci când a început să pună probleme în Africa de Sud ducând la creșterea numărului de cazuri.

De asemenea, este foarte important de precizat, ca o variantă să producă aceste probleme din perspectiva sănătății publice sau a sănătății individuale ca să ne gândim că avem nevoie de un vaccin actualizat.

Cred că suntem totuși în etapa medicinei de precizie în care putem să anticipăm și deja să avem fie pe piață, fie pregătit pentru imediata utilizare un vaccin mult mai eficient. Varianta de a administra o a patra doză din vaccinul care este acum în uz, eu cred că ar trebui să o excludem”, a precizat dr. Marius Geantă.

În România, conform celui mai recent raport transmis de autorități, 7.942.560 de români s-au vaccinat cu schema completă, iar 2.276.112 au primit și booster-ul.

