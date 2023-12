Încă o porțiune din A0 se deschide circulației. Pe unde se va putea circula în jurul Bucureștiului

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă că, sâmbătă, 30 decembrie, la ora 12.00, se deschide circulaţia pe aproximativ 9 km din A0 Sud, între DN5 şi DN6.

Potrivit secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioşteanu, se ajunge astfel la 96 km de autostradă şi drum expres finalizaţi în acest an.

”Mâine la ora 12.00 se deschid circulaţiei aproximativ 9 km din A0 Sud, între DN5 (1 Decembrie / Jilava) şi DN6 (Cornetu/ Bragadiru)! Lucrările pentru construcţia lotului 1 (16,9 km), au ajuns la un stadiu fizic de 81% iar cele de pe lotul 2 (16,3 km) au un stadiu fizic de 98%”, a anunţat, vineri, Cristian Pistol.

Directorul general al CNAIR afirmă că, în prima parte a anului viitor, cele două loturi (33,23 km) trebuie să fie finalizate în totalitate de constructorul turc, astfel încât să se poată circula pe 33,23 km între Glina şi Bragadiru.

”Pe lotul 3, între Bragadiru şi Joiţa (17,96 km), lucrările au ajuns la un stadiu de doar 56%. Pentru a finaliza lucrările în vara anului viitor, constructorul grec trebuie să găsească resursele necesare şi să se mobilizeze mult mai bine. Finalizarea celor 3 loturi ale semiinelului sudic al A0 va face posibilă circulaţia în regim de autostradă, între A1 şi A2, pe 51,19 km”, a mai transmis Pistol.

Potrivit acestuia, valoarea contractelor pentru construcţia A0 Sud, finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile (POIM/PT) este de 2,46 miliarde lei (fără TVA).

La rândul său, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioşteanu anunţă că, odată cu deschiderea circulaţiei pe Lotul 2 Sud, între Cornetu-Bragadiru şi Jilava-1 Decembrie, se ajunge la un total de 96 km de autostradă şi drum expres finalizaţi în acest an.

”Acest lot de autostradă are o lungime de 16,3 km şi va fi dat în trafic tronsonul între DN5 (Jilava-1 Decembrie) şi DN6 (Bragadiru-Cornetu) care va permite astfel circulaţia rutieră între aceste zone la nivel de autostradă, fără a se mai tranzita actuala Centură a Capitalei. Pentru acest lot am deschis lucrările în august 2020, alături de ministrul transporturilor de atunci, Lucian Bode şi am promis că în 3 ani vom avea primele secţiuni finalizate din Autostrada Bucureştiului A0”, a transmis Scrioşteanu.

Potrivit acestuia, constructorul continuă lucrările pentru deschiderea circulaţiei până la intersecţia cu DN4 Şoseaua Olteniţei, respectiv pentru încă aproximativ 7 km aferenţi Lotului 1 Sud, în cel mai scurt timp, dar şi până la nodul rutier dintre A0 şi Autostrada Soarele A2.

”În ceea ce priveşte pasajul rutier peste autostradă de la Berceni, pe al cărui şantier am fost şi aseară, acesta va fi dat în trafic în 2 săptămâni, pentru a putea fi finalizate lucrările la nivel de autostradă şi sub pasaj. Lotul 2 Sud al Autostrăzii Bucureştiului A0 are o lungime de 16,3 km şi traversează oraşul Bragadiru, oraşul Măgurele şi comunele Jilava şi Vidra (Ilfov)”, a mai transmis secretarul de stat din Ministerul Transporturilor.

