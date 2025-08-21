Fenomenul Hikikomori lovește Italia: Până la 200.000 de adolescenți se încuie în cameră și trăiesc doar online

Autor: Eugen Porojan
Joi, 21 August 2025, ora 12:11
777 citiri
Până la 200.000 de adolescenți italieni, afectați de fenomenul japonez Hikikomori FOTO captură video Facebook /Hikikomori Italia

Fenomenul japonez Hikikomori, prin care adolescenții se izolează social și refuză să mai iasă din camera proprie, afectează până la 200.000 de adolescenți în Italia, avertizează un psiholog care conduce o asociație dedicată fenomenului. Specialistul a explicat marți, 20 august, cele 3 faze care duc la izolarea socială și a oferit câteva sfaturi părinților copiilor afectați.

Psihologul Marco Crepaldi, președintele asociației Hikikomori Italia, susține că până la 200.000 de adolescenți din țară sunt afectați de izolarea socială. Din cazurile analizate, 8 din 10 victime sunt băieți, dar nu există vreun motiv pentru care fetele ar fi afectate mai puțin.

Specialistul a explicat care sunt cele 3 etape ale transformării unui adolescent într-un hikikomori, într-un interviu pentru Corriere della Sera. În cea mai gravă formă, se ajunge la abandon școlar și refuz de a munci.

Etapa 1 - Pre-hikikomori - copilul este tot mai reticent cu privire la mersul la școală, o face cu dificultate și nu mai socializează cu colegii, apoi se retrage și din relațiile cu prietenii. Cauzele includ frica de a fi judecat, teama de confruntare, anxietăți legate de rezultatele școlare și bullying.

Etapa 2 - copilul refuză să mai meargă la școală. Aici părinții fac cele mai multe greșeli, cu amenințări sau cu întreruperea accesului la internet sau cu interzicerea accesului la alte gadgeturi.

Etapa 3 - relația dintre părinte și copil se deteriorează complet. Ușa camerei copilului sau adolescentului se închide, iar comunicarea se întrerupe aproape complet.

Specialistul sfătuiește părinții să intervină corect atunci când observă semne de neliniște ale copilului legate de mersul la școală. Când se ajunge la refuzul școlar, reacția corectă este ajustarea, alături de profesori, a planului didactic, astfel încât școala să devină un stres mai redus, la care copilul poate face față.

