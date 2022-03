Cum a reușit Roman Abramovic să își "salveze" iahturile de lux

Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a actualizat o listă a persoanelor care vor avea activele înghețate și interdicții de călătorie.

Roman Abramovic, 55 de ani, a fost și el pus pe această listă.

În aceste condiții, patronul lui Chelsea a decis să își mute superiahturile de lux în Turcia, țară care nu a impus sancțiuni Rusiei, încercând să adopte o poziție de neutralitate.

Astfel, în decurs de două zile, două superiahturi deținute de Abramovic au acostat la țărm turesc.

My Solaris, un iaht care navighează sub steagul Insulelor Bermude, și care îi aparține lui Abramovic, a ajuns luni în Marmaris. Iar azi, pe 22 martie, ambarcațiunea Eclipse, tot sub steag al Bermudelor, a sosit la Bodrum, scrie AP News.

Ads