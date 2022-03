Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că oligarhul Roman Abramovici nu este membru oficial al delegației Rusiei la negocierile de pace de la Istanbul.

Rolul oligarhului, potrivit lui Peskov, este de a facilita ”asigurarea anumitor contacte între părțile rusă și ucraineană”, arată CNN.

”Pentru a menține contacte între cele două părți, este necesar să obținem aprobarea ambelor părți. În cazul lui Abramovici, el are aprobarea (n.r. de participare) din ambele tabere”, adaugă Dmitri Peskov.

Participarea lui Abramovic a fost acceptate de ambele delegații, arată publicația Nexta.

