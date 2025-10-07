Țara care va aplica amenzi de până la 1.000 de euro părinților ai căror copii chiulesc. Și absența de la ședințele cu părinții va fi sancționată

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 07:39
Absenteismul se amendează în Austria Foto: Pixabay

Austria înăsprește sancțiunile pentru absenteismul școlar. Din septembrie 2026, părinții care nu-și trimit copiii la școală riscă amenzi de până la 1.000 de euro. Autoritățile spun că măsura urmărește responsabilizarea familiilor și reducerea chiulului, însă experții avertizează că pedepsele financiare nu vor rezolva problemele profunde din sistemul educațional, potrivit Heute.

Ministrul Educației, Christoph Wiederkehr, a pus în consultare publică un proiect de lege care prevede că amenzile vor crește de la 110-440 de euro la 150-1.000 de euro.

Noile sancțiuni pentru absenteismul școlar vor fi aliniate cu cele aplicate părinților care refuză să participe la ședințele privind perspectivele elevilor sau la programele de acompaniere în caz de suspendare. Pentru aceste situații, părinții pot primi amenzi între 150 și 1.000 de euro. Procedura în caz de absenteism va rămâne neschimbată.

„Ca și până acum, profesorii și consilierii școlari vor încerca mai întâi să contracareze situația prin avertismente și discuții. Doar dacă acest lucru nu funcționează sau absenteismul depășește trei zile, autoritatea administrativă districtuală trebuie să intervină”, a transmis ministrul, potrivit Libertatea.

Creșterea semnificativă a amenzilor, de până la 1.000 de euro, reprezintă „o încercare a autorităților de a descuraja absenteismul și de a responsabiliza atât elevii, cât și părinții”.

Totuși, experții în educație atrag atenția că sancțiunile financiare nu rezolvă cauzele profunde ale absenteismului și că ar trebui combinate cu măsuri de sprijin pentru elevii aflați în dificultate.

