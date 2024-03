Elev de 8 ani, abuzat de două ori de colegi. Părinții acuză directoarea școlii din Capitală de mușamalizare. Polițiștii analizează imaginile de pe camerele de supraveghere

Un elev de 8 ani a fost abuzat sexual de două ori într-o școală din București, iar părinții acestuia acuză conducerea unității de învățământ că vrea să mușamalizeze cazul.

Potrivit părinților victimei, băiețelul, care acum are 10 ani, colegii agresori aveau vârste apropiate victimei. Prima agresiune s-a petrecut în urma cu doi ani, în toaleta școlii, când victima avea doar 8 ani, iar agresorul, 11 ani.

Dosarul s-a clasat pentru că violatorul era prea mic pentru a răspunde penal, potrivit Antena3.ro.

Părinții acuză faptul că direcțiunea școlii ar fi știut de caz, dar nu au fost luate măsuri, astfel că victima a devenit ținta bullying-ului.

Pentru că nu s-au luat măsuri s-a ajuns în situația în care copilul să fie violat a doua oară, spune mama, la un an și câteva luni distanță de la prima agresiune.

"A fost violat de două ori! De două ori, nu o dată! De două ori! Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei, într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare. S-a întâmplat în toaleta școlii, la parter. Copilul mi-a zis că la toaletă nu era zăvor", a declarat mama copilului abuzat, pentru Antena 3 CNN.

Copilul a povestit părinților prin ce a trecut. "După ora de sport s-a dus la toaletă și nu era zăvor. A intrat un băiat acoperit cu glugă și i-a văzut doar ochii", a mai precizat mama copilului.

Ads

După al doilea viol, mama băiatului l-a mutat la altă școală.

Nici directoarea școlii și nici psihologul instituției nu au recunoscut sau nu au dorit să recunoască cazul precedent, în care violatorul era un copil de 11 ani, mai arată sursa citată. Amândouă au negat acuzațiile.

"Numai lui i se întâmplă! Cum dracu din atâția copii, numai lui i se întâmplă. Cunosc comportamentele copiilor!", a spus psihologul școlii, fără a știi că este filmat.

Întrebată cu câți copii abuzați a lucrat până în prezent, psihologul a spus:

"Abuzat sexual nu am avut niciodată. Bănuiesc că durerea este aceeași. Punctul de vedere oficial e că nu s-a întâmplat nimic! Ăsta-i punctul de vedere!", a mai precizat psihologul.

Directoarea școlii spune că poliția a închis ancheta în favoarea unității de învățământ.

"Noi avem rezultatul anchetei de la poliție și de la procuratură, că nu s-a confirmat acest lucru și din documentele medicale pe care le-a avut că nu se confirmă afirmațiile mamei. Avem procesele verbale încheiate de profesorii de serviciu, de pe culoar, avem un caiet întreg, în care nimeni nu a fost informat să se fi petrecut vreo situație de genul asta", a spus directoarea adjunctă, Doina Coman.

În cazul celui de-al doilea viol, medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu au constatat agresiunea sexuală și anchetatorii așteaptă confirmarea de la medicii legiști.

Între timp, polițiștii au ridicat imagini surprinse de camerele de supraveghere și au făcut mai multe audieri.