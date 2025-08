Nicușor Dan se bagă în scandalul sexual de la SNSPA, care îl are în centru pe Marius Pieleanu: ”Este inacceptabil”

Noile acuzații la adresa sociologului Marius Pieleanu, profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), au stârnit o reacție și din partea președintelui Nicușor Dan. Întrebat despre modul în care universitatea a reacționat la acuzațiile de viol aduse lui profesorului de sociologie Marius Pieleanu, președintele spune că nu a văzut reacția în urma anchetei SNSPA.

„Este o chestiune foarte serioasă. Tipul acesta de manifestare este inacceptabil. De ce sunt în momentul acesta, vorbim despre cazuri generale și mă întorc pe urmă la domnul Pieleanu. De ce în cazuri deja documentate victimele ajung să vorbească după 10-15 ani? Pentru că ele nu aveau încredere în autorități că vor interveni și aici trebuie să lucrăm,” a declarat președintele Nicușor Dan, miercuri, 30 iulie.

El consideră că nicio amenințare la adresa siguranței femeilor nu trebuie tolerată în România în 2025.

„Statul român nu trebuie să tolereze nici măcar amenințarea unui fost partener către fosta parteneră. Acești oameni trebuie urmăriți penal, așa cum cere legea, iar când oamenii vor vedea că 20-30 astfel de oameni au fost arestați, evident că oamenii sunt mai atenți la a respecta legea”, a explicat Nicușor Dan.

Nici Nicușor Dan nu a avut acces la rezultatele anchetei SNSPA

„Revenind la cazul SNSPA și Marius Pieleanu, cred că trebuie să fie o cercetare temeinică a Universității, fără însă a nega dreptul la apărare. Eu nu am urmărit, am văzut materialul, dar nu am văzut reacția SNSPA. Ce cred eu că trebuie să se întâmple este să se constituie o comisie de anchetă, iar la final să ni se comunice rezultatele acestei anchete”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Comisia de etică a SNSPA a încheiat în februarie 2025 ancheta legată de acuzațiile la adresa lui Pieleanu, însă concluziile nu au fost publicate.

O investigație Snoop a identificat mai multe femei care susțin că au fost victimele lui Marius Pieleanu, care ar fi încercat sau reușit să le violeze, și sunt dispuse să depună mărturie împotriva sociologului.

