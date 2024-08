Conducerea SNSPA, apel către public. Se pot depune sesizări în cazul profesorului Marius Pieleanu, acuzat de hărțuire sexuală

Marius Pieleanu FOTO X /Travel to România

Comunitatea universitară, profesori și studenți în egală măsură, din cadrul Facultății de Științe Politice de la SNSPA a sesizat Comisia de Etică privind comportamentul profesorului Marius Pieleanu, acuzat de hărțuire sexuală.

„Pentru o investigație completă și corectă, invităm toate persoanele care consideră că domnul Pieleanu nu a respectat normele de etică și deontologia universitară să depună sesizări. Sesizările se transmit în scris sau online pe adresa Comisiei de Etică a SNSPA: comisiadeetica@snspa.ro și se înregistrează la registratura SNSPA. Autoarei / autorului sesizării i se păstrează confidenţialitatea identităţii”, a transmis conducerea Facultății de Științe Politice într-o postare pe Facebook, scrie stirileprotv.ro.

Recent, Marius Pieleanu a declarat că a întrerupt relațiile de muncă cu SNSPA pentru a proteja instituția.

Ads

„Am întrerupt relațiile de muncă cu SNSPA. Am decis să elimin orice fel de discuție și ca să protejez instituția în care lucrez din 1997, am să răspund acestui limbaj ca persoană fizică și ca să pot duce această luptă. Niciodată nu am condiționat pe cineva, vreo tânără sau vreun tânăr, e în afara logicii mele de viață”, a declarat Marius Pieleanu pentru Știrile ProTV.

Marius Pieleanu este membru al Asociaţiei Sociologilor din România din 1990 și profesor de sociologie la SNSPA. El deține și Grupul AVANGARDE - companie care se ocupă cu realizarea sondajelor de opinie publică.

Numele sociologului apare și în două dosare de proxenetism instrumentate în 2010 și 2012 de DIICOT, unde Pieleanu a fost audiat ca martor. Reprezentanții SNSPA condamnă comportamentul și spun că nu au fost informați oficial că profesorul ar fi frecventat doua bordeluri, așa cum reiese din cele două dosare.

Marius Pieleanu, sociolog și profesor la SNSPA, a fost audiat de mai multe ori de procurorii și ofițerii DIICOT în doua dosare de prostituție. Între 2010 și 2012 numele său a fost legat de două investigații, iar Pieleanu a fost identificat printre clienții unor bordeluri din Capitală și a trebuit să dea declarații în calitate de martor. Și pe atunci era profesor universitar.

Ads