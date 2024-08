De ce abuzurile sexuale asupra copiilor ajung rar în instanță. Procuror: „Neputința de a crede victima este cel mai rău lucru”

Pe rolul parchetelor din întreaga țară se înregistrează, zilnic, sute de reclamații privind abuzuri sexuale asupra minorilor. Cu toate acestea, numărul dosarelor care ajung în instanță este foarte mic.

Spre exemplu, în anul 2023, doar 80 de cazuri de abuz sexual asupra minorilor au ajuns pe masa judecătorilor, deși s-au înregistrat peste 400 de plângeri, arată datele Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la solicitarea Ziare.com.

Profesioniștii Dreptului, procurori, judecători și avocați admit că instrumentarea unor astfel de cauze nu este ușoară, de cele mai multe ori din lipsă de probe concrete.

Cristina Tomescu, avocată specializată în Drept Penal, susține că victimele minore se confruntă din start cu o lipsă de credibilitate, ceea ce îngreunează cercetările.

„Din cazurile în care am reprezentat victimele, fără a da informații care le încalcă dreptul la protecție, viață privată pot să spun că, deși au fost elemente care să sugereze că a existat un abuz, nu am putut să dovedim în instanță sau în prima instanță, deoarece unele tehnici de audiere nu au fost adaptate la situația concretă. Dacă întrebi un copil de 10 ani sau un adolescent de 17 ani ”de ce te plângi tocmai acum?”, din start îi pui victimei o piedică. Din fericire, tinerii procurori s-au format în alt mod, știu să audieze victimele abuzurilor și să caute probe și în piatra seacă. Au fost cazuri când urmărirea penală a fost reluată. Statul poate face mai mult, investind în specialiști care să discearnă adevărul judiciar de erori”, a subliniat sursa citată, pentru Ziare.com.

Psiholog: „Nu e ușor să spui că ai fost abuzat de unul dintre părinți sau chiar de amândoi. De la o simplă plângere se poate ajunge la un flagrant”

În cele mai multe dintre cazurile de abuz asupra copiilor, agresorii sunt părinții victimelor, membrii familiei din care provin, arată o analiză a Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Alina Oprea, psihoterapeut, care a acordat voluntar sprijin victimelor abuzurilor din toată țara, spune că victimele trebuie să aibă parte de înțelegerea și de tactul celor care le audiază, pentru că nu este ușor să spui că ai fost abuzat de unul dintre părinți sau chiar de amândoi.

„Am acordat suport într-un caz foarte complex, din județul Bihor. O adolescentă cu handicap, abuzată de ambii părinți, în prezent, cei doi agresori se află în arest. Inspectorii sociali, colegii mei psihologi și procurorii au lucrat în echipă. Pentru că de la o simplă plângere se poate ajunge la un flagrant, pentru dovedirea faptelor acuzate”, ne-a menționat sursa citată.

Alexandra Tomescu, procurorul care a cerut scuze unei victime a abuzului sexual. „Neputința de a crede victima este cel mai rău lucru”

Procuror Alexandra Tomescu FOTO Facebook/Alexandra Tomescu

În anul 2022, Alexandra Tomescu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 București, relata, pe platforma juridice.ro, cum i-a cerut scuze, în numele instituțiilor statului, unei victime a abuzului sexual, al cărei dosar a fost clasat de un alt magistrat. La redeschiderea urmăririi penale, victima era deja adolescentă și plină de furie, întrucât nu fusese „crezută”. Însă, dosarul a ajuns la Alexandra Tomescu, cea care a avut „răbdare” să o asculte și să aplice protocolul de audiere conform căruia victimele ar trebui să nu „retrăiască” abuzul. Deși nu a fost cea mai urâtă faptă pe care Alexandra Tomescu a auzit-o în calitate de procuror, a fost unul dintre cazurile cu cea mai mare încărcătură emoțională. Cazul redeschis a ajuns în instanță, iar Alexandra Tomescu a decis să-și „șlefuiască” tehnica audierii în cazul abuzurilor asupra copiilor și chiar să țină seminare pe aceste teme.

Neputința asta atât de răspândită de a crede victima e cel mai rău lucru care i se poate întâmpla, după abuz.

De câte ori apare în public un caz despre abuz, aproape imediat apar întrebările crude: Da’ de ce n-a zis mai repede?, Dar cine știe ce-a fost acolo și ce-a făcut?, Dar de ce se îmbrăca așa cum se-mbrăca?” Este ca în cazul violenței domestice, când vine iute întrebarea “Dar DE CE STĂ?”

Am trimis în judecată 35 de cauze, abuzuri sexuale comise asupra minorilor, cele mai multe din București; am făcut peste 100 de ore formare cu cercetătoarea Irit Hershkovitz, una dintre creatoarele protocolului de audiere; am susținut la rândul meu 9 seminare de formare, ca să pot da mai departe cunoștințele acumulate.

Nu, nu ma opresc, pentru că asta știu sa fac cel mai bine”, a scris Alexandra Tomescu, pe pagina sa de Facebook.

„Din fericire, România face pași importanți, sunt asociații care se implică activ în susținerea victimelor și chiar a amenajării camerelor speciale de audiere, pentru că în unele cazuri trebuie să nu uităm că nu suntem desăvârșiți profesioniști fără calități umane. Cred că avem nevoie de mai mulți procurori precum Alexandra Tomescu”, a conchis Alina Oprea, psiholog, voluntar „Salvați Copiii.

Audierile în cazurile de abuz sexual asupra copiilor trebuie să desfășoare într-o cameră specială a parchetelor. Minorii fac declarații în prezența aparținătorilor, avocaților și psihologilor. Această procedură trebuie să fie înregistrată de procurorul de caz.

