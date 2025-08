Ana Birchall cere demisia rectorului SNSPA, după cea mai nouă investigație despre sociologul Marius Pieleanu VIDEO

Fosta ministră a Justiției și candidată la alegerile prezidențiale, Ana Birchall cere demisia rectorului SNSPA, Remus Pricopie, după noi acuzații împotriva sociologului Marius Pieleanu, este și profesor universitar în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Ea spune că plecarea lui Pricopie este singurul gest care îi va despărți imaginea de cea a lui Pieleanu și Alfred Bulai, acuzat de agresiune sexuală și folosire abuzivă a funcției în scop sexual.

„Mușamalizarea continuă și astăzi, în ciuda unor noi dezvăluiri, cu probe concrete, realizate și publicate astăzi (29 iulie, n.r.) de Ioana Moldoveanu. Miza este imensă! Dacă tragi de firul Pricopie, practic se dărâmă șandramaua. Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Ea consideră că demisia este singura soluție pentru rectorul SNSPA, pe care îl acuză că i-a protejat pe cei doi sociologi și profesori universitari.

„Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, are urgent nevoie de un transplant de bun-simț și un implant de coloană vertebrală. Are nevoie de noi să-l ajutăm să-și găsească minimul curaj ca să-și dea demisia (...) Nu vreau să știu ce e în sufletul bietului domn Pricopie, cât de tare se chinuie prins între politica de toleranță zero pentru orice formă de hărțuire, discriminare sau abuz clamată de SNSPA și comportamentul celor doi profesori, pe Bulai și Pieleanu, pe care s-a făcut vreme de 12 ani că nu-l vede (sunt ironică, sper că este clar)”, a transmis Ana Birchall.

Specialista în drept consideră că mulți bărbați de stat români suferă de „o boală nemiloasă, boala agățatului de scaun”. Pricopie „încă mai poate să-și salveze cariera politică și nu e etichetat pe viață drept complice al lui Pieleanu și Bulai și protector al prădătorilor sexuali”, crede Ana Birchall.

„Buboiul s-a spart. Salut curajul femeilor extraordinare care au vorbit. Mă bucur enorm pentru generația de femei care vine după noi și care nu va mai trebui să trăiască în frică. Mă bucur enorm pentru generația mea de femei care în sfârșit este auzită. Sper ca atât profesorii, cât și studenții SNSPA să ia atitudine și să nu mai permită asemenea abuzuri!”, și-a încheiat mesajul Ana Birchall.

Declarațiile ei vin la doar câteva ore după publicarea unor noi acuzații de tentativă de viol și viol la adresa lui Marius Pieleanu. Mai multe femei și-au asumat într-o investigație Snoop că pot depune mărturie împotriva profesorului SNSPA.

După acuzațiile din partea actualelor și fostelor studente la adresa lui Alfred Bulai, Birchall a discutat deschis propria sa experiență cu Marius Pieleanu.

