Un pastor din SUA acuzat de abuz sexual asupra unor copii ai străzii din București. Abuzurile ar fi durat opt ani, perioada în care americanul făcea misionariat în România

Autor: Daniel Groza
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 10:01
Biserica respinge acuzatiile aduse pastorului FOTO Pixabay

Doi bărbați români au depus plângeri la Tribunalul Districtual din California, acuzând un fost pastor al bisericii Harvest Christian Fellowship de abuz sexual și trafic de minori la un adăpost din București. Reclamanții susțin că au fost victime ale unor abuzuri sistematice timp de opt ani și acuză conducerea bisericii, inclusiv pe celebrul pastor Greg Laurie, de neglijență. Biserica respinge acuzațiile, afirmând că procesul vizează în mod eronat organizația și fondatorul acesteia, și nu presupusul infractor.

Plângerile, depuse marți de Marian Barbu, acum în vârstă de 33 de ani, și Mihai-Constantin Petcu, în vârstă de 40 de ani, spun că fostul pastor și misionar al Harvest Christian Fellowship, pe nume Paul Havsgaard, i-a abuzat pe ei și pe alți zeci de copii de la adăpost pe parcursul a opt ani. Aceștia îl acuză, de asemenea, pe fondatorul și pastorul senior al bisericii, Greg Laurie, un evanghelist și autor cunoscut, precum și pe alți lideri seniori ai bisericii, că nu au reușit să prevină abuzurile, arată Associated Press.

Ce spun cei doi români

Cei doi români acuză că Havsgaard i-a ademenit pe copiii străzii cu mâncare și promisiunea de adăpost și educație. Bărbații sunt „răniți, furioși și încă suferă de stres posttraumatic și dificultăți de integrare socială”, a declarat Jef McAllister, un avocat londonez din cadrul firmei de avocatură care îi reprezintă pe aceștia.

Barbu a povestit că viața la adăpost era ca „o cameră de tortură în interiorul unei închisori” și că Havsgaard apărea regulat în baie și îi urmărea pe băieții care făceau duș sau se dezbrăcau.

Reclamanții susțin că Havsgaard devenise un fel de proxenet pentru băieții mai mari, pe care îi obliga să facă sex prin videochat sau în băi și că lua o parte din câștigurile lor.

Plângerile detaliază agresiuni sexuale, atingeri nepotrivite și abuzuri în care copiii au fost puși să îngenuncheze pe coji de nucă sau au fost legați de pat sau de calorifere.

Cum răspunde biserica

Harvest Christian Fellowship a transmis, într-un comunicat de presă, că acuzațiile din proces sunt șocante, dar că Havsgaard ar trebui să fie ținta, nu biserica sau celebrul său pastor fondator.

„Acest proces deplasat vizează în mod eronat Harvest Riverside și pe pastorul nostru ca o formă de extorcare financiară”, se arată în declarație. „Nu caută adevărul și nici nu încearcă să oprească presupusul infractor”, se mai precizează în comunicat.

Plângerile invocă neglijența din partea bisericii, acuzându-i pe Laurie și pe alți lideri de rang înalt ai bisericii că nu au reușit să îl supravegheze pe Havsgaard, în ciuda semnalelor de alarmă repetate și a rapoartelor de la donatori, vizitatori și alte persoane care suspectau abuzuri sexuale și care au văzut condiții de viață precare la adăpost.

Reclamanții spun că biserica a depus 17.000 de dolari lunar în contul bancar personal al lui Havsgaard. De asemenea, aceștia spun că Havsgaard s-a întors în California aducând unii dintre copiii pe care a fost acuzat că i-a abuzat, pentru a strânge bani pentru Harvest, citând activitatea sa de reabilitare a copiilor străzii din România.

Pe de altă parte, biserica a declarat că a finanțat inițiativa lui Havsgaard pentru „o perioadă de timp”, la fel cum a sprijinit numeroși misionari din întreaga lume, dar „majoritatea celor afirmate în procese despre biserica noastră sunt absolut și complet false; unele dintre ele sunt pur și simplu calomnioase”.

Avocatul McAllister a declarat că, în săptămânile următoare, se așteaptă să depună acțiuni în instanță care implică cel puțin alte 20 de persoane care spun că au fost abuzate la adăpost:

„Au avut o viață grea. Ar dori cu adevărat să aibă sentimentul că sunt auziți și că nedreptățile pe care le-au suferit sunt recunoscute”.

