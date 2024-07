Acuzații de abuz sexual la adresa unui alt profesor de la SNSPA, Marius Pieleanu. Reacția acestuia: ”Nu ştiu despre ce vorbiţi”

După acuzațiile de agresiune sexuală aduse sociologului Alfred Bulai, numele unui alt profesor de la SNSPA apare în mai multe postări pe rețele sociale în care foste studente ale acestuia îl acuză de abuzuri sexuale. Este vorba de Marius Pieleanu.

O altă fostă studentă la SNSPA a scris pe Facebook că i-a povestit Mihaelei Miroiu, fostă profesoară la SNSPA, că a fost hărţuită sexual de profesorul Pieleanu. Tânăra susține că se temea că nu va intra în examenul de licență deoarece ar fi refuzat avansurile acestui profesor, scrie publicația epochtimes-romania.com.

Ce a scris fosta studentă pe Facebook profesoarei Miroiu:

”Am venit şi v-am spus, tremurând, cum Pieleanu îmi face avansuri de câteva luni, şi cum risc să nu pot intra în examenul de licenţă din cauza lui. Şi asta pentru că i-am refuzat avansurile. Eram în primii zece studenţi din an, bursieră în toţi cei 4.

Mi-aţi cerut răgaz să vorbiţi cu el, apoi mi-aţi spus că trebuie să merg să rezolv asta între patru ochi, că nu puteţi interveni în relaţia profesor şi student. Şi lumea mea s-a prăbuşit. Tocmai ne spuseserăţi la un curs că, în caz de agresiune, victima nu trebuie pusă niciodată faţă în faţă cu agresorul. Şi acum, la mai bine de 20 de ani, am lacrimi în ochi când îmi amintesc. Şi stare de vomă când îl văd la TV. Aţi ştiut! Aţi ştiut şi după câţiva ani, când am venit să vă zic că nu scap de furia lui, că încearcă să mă vorbească de rău pe unde întâlneşte oameni care mă cunosc, că strigă injurii după mine pe stradă când ne întâlnim întâmplător. Aţi ştiut…”

O altă acuzație la adresa aceluiași profesor vine de la politicianul Ana Birchall.

”„Aș vrea să te vizualizez epidermic”, „vreau să te fac vedetă”, „ești prea frumoasă ca să fim amici”. Când eu eram hărțuită sexual de sociologul-profesor-star TV-făcător de sondaje Marius Pieleanu în 2008, unde erau marii bărbați de stat să mă apere?

De ce, după ce presa a scris atunci despre modul scârbos în care Pieleanu mă agresa, nu a existat nicio investigație de presă, iar marele profesor a continuat să fie chemat în studiourile de televiziune?

Când, în același an, 2008, a început una dintre cele mai mizerabile campanii de defăimare și de denigrare cu informații false despre mine, când se spunea că „am apărut în filmulețe erotice cu Mircea Geoană”, unde a fost majoritatea presei, cu atât mai mult cu cât cel care a lansat acea mizerie era coleg de breaslă? Unde au fost când toate instanțele de judecată au spus clar că “totul a fost o campanie de defăimare si denigrare cu informații false pentru a mă elimina din politică”?”, a notat Birchall pe Facebook.

Publicația Epoch Times l-a contactat telefonic pe Marius Pieleanu. Jurnaliștii i-au comunicat că ”sunt postări pe Facebook în care numele dumneavoastră apare ca alt prădător sexual din cadrul SNSPA”.

Răspunsul acestuia a fost:

”Doamnă, iertaţi-mă, limbajul dumneavoastră îmi depăşeşte capacitatea mea de a reacţiona, de a vă răspunde corect la întrebări, pentru că deja am o etichetă pe care nu mi-o recunosc. La adresa mea, cu excepţia unor comentarii care sunt mai mult sau mai puţin părtinitoare, sunt şi eu la fel de surprins ca şi dumneavoastră”.

Nici când ziariștii au reluat întrebarea de mai multe ori - ”Păi de aceea v-am şi sunat să vă întreb. Cred că sunt nişte întrebări foarte simple, domnule Pieleanu. Aţi făcut vreodată sex cu studentele dumneavoastră?” / ”E atât de greu să răspundeţi, domnule Pieleanu? E o întrebare foarte simplă. Aţi făcut vreodată sex cu studente?” - răspunsul acestuia nu s-a schimbat:

”Este o întrebare care are un conţinut extrem de dur la adresa mea şi licenţios, nu vă supăraţi. Nu pot să răspund la astfel de întrebări. Ok, înţeleg că există în spaţiul public, mai ales în cel internaut, o discuţie, există opinii, dar nu vă supăraţi, am un prestigiu şi, înţeleg, credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”.

După ce i s-a spus că o fostă studentă de-a sa a scris pe Facebook că i-a fost condiționată intrarea în examenul de licență de întreţinerea de relaţii sexuale cu el, Marius Pieleanu a afirmat:

”Nu ştiu, nu ştiu despre ce vorbiţi, nu vă supăraţi. Eu nu stau toată ziua pe net, chiar nu stau deloc. (...)

Nu există astfel de întrebare şi nu am un răspuns la astfel de întrebare. Lucrurile astea sunt pentru mine chestiuni care mă şochează. Cum să îmi puneţi astfel de întrebări? Doamne fereşte! Îmi pare rău, nu mai pot răspunde la niciun fel de întrebare şi nu mai putem continua discuţia dacă ea este în termenii ăştia. Vă doresc o zi bună să aveţi!”.

”Era mai agresiv cu studentele decât Alfred Bulai”

Potrivit comentariilor publicate de Cotidianul, „Marius Pieleanu era mult mai agresiv sexual cu studentele și mai lipsit de scrupule decât colegul Alfred Bulai":

- „Prodecanul Marius Pieleanu e mult mai agresiv sexual cu studentele si mult mai lipsit de scrupule decât colegul Alfred Bulai. Pieleanu e protejat de rectorul SNSPA Remus Pricopie si de decanul facultatii de Stiinte Politice, Cristian Parvulescu, care stiu de peste 20 de ani dar tac mâlc, pentru că Pieleanu e omul PSD. Nevasta lui Pieleanu, Manuela, a fost numită de PSD la Curtea de Conturi, unde câștigă peste 5.000 de euro lunar";

- „Cristian Pârvulescu, decanul facultății de Științe Politice din SNSPA, la care Marius Pieleanu e prodecan, știe de peste 20 de ani dar nu face nimic. SNSPA e controlată de PSD, iar Pieleanu e omul PSD. Dacă Pârvulescu ia măsuri împotriva lui Pieleanu, a doua zi e zburat din funcția de decan. Așa arată prostituția academică";

