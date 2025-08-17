Un român care a șocat Germania a fost prins în România. A răpit și a abuzat o fetiță de 6 ani care se pierduse de părinți într-un parc de distracții

Fetita s-a pierdut de părinți în parcul de distracții FOTO Pixabay

Un bărbat care ar fi abuzat sexual o fetiță de doar 6 ani, într-un parc din Germania, a fost reținut de poliția din Bihor.

Bărbatul de 31 de ani a fost prins după o operațiune la care au participat atât polițiști din Germania, cât și din România, în localitatea Lugașu de Jos, județul Bihor, arată Observator Antena 1.

"La data de 15 august a.c., polițiștii Secției nr.7 de Poliție Rurală Tileagd, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale - Compartimentul Urmăriri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, au depistat un bărbat de 31 de ani, din localitatea Lugașu de Jos, județul Bihor, urmărit internațional. Autoritățile judiciare germane au emis pe numele acestuia un Mandat European de Arestare, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, pe teritoriul Germaniei.

Polițiștii Compartimentului Urmăriri – Serviciul de Investigații Criminale l-au prezentat pe acesta unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, care a emis pe numele său o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, bărbatul fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. La data de 16 august a.c., în urma prezentării sale la Curtea de Apel Oradea, magistrații au dispus arestarea provizorie a bărbatului de 31 de ani, pentru 30 de zile, în vederea extrădării către autoritățile din Germania. Schimbul de date și informații a fost realizat prin Biroul Sirene - Centrul de Cooperare Polițienească Internațională", se arată în comunicatul IPJ Bihor.

Polițiștii germani au apreciat ajutorul acordat de colegii lor din România.

"Toate măsurile pe care le-am luat au funcționat. Încrederea mea în profesionalismul colegilor, inclusiv la nivel internațional, a fost confirmată", a declarat pentru presa germană Jurgen Rieger, șeful poliției din Offenburg.

Cazul a șocat Germania

În urmă cu trei zile, fetița de 6 ani a fost răpită și abuzată de un român de 31 de ani, la cel mai mare parc de distracții din țară, Europa Park. Polițiștii au descins la locuința agresorului, însă acesta a reușit să dispară la timp.

Fetița de 6 ani se afla cu părinții la unul din cele mai mari parcuri de distracții de pe continent, Europa Park, din Germania, al doilea ca popularitate după Disneyland. Familia era în zona bazinelor acvatice când fetița s-a pierdut. În aglomerația de acolo, copilul și-a strigat disperat părinții.

Românul de 31 de ani i-a promis să o ajute și a ademenit-o în pădurea din apropierea piscinei. Acolo, ar fi supus-o unor abuzuri sexuale și a abandonat-o. Fetița a fost găsită aproape de miezul nopții de un localnic. Copilul mersese mai bine de cinci kilometri pe jos. Camerele de supraveghere ale parcului acvatic i-au ajutat pe agenți să-l identifice pe agresor.

