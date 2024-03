Unul din zece copii abuzați în România sunt victimele abuzului sexual. Cei mai mulți nu primesc consiliere juridică

Organizaţia Salvaţi Copiii România atrage atenţia asupra faptului că în aproape 10% dintre cazurile de abuz, neglijare şi exploatare comise asupra copilului în perioada ianuarie-septembrie 2023 a fost vorba despre abuz sexual şi exploatare sexuală.

Este vorba despre un număr total de 13.340 de cazuri, dintre care 1.192 au fost cazuri de abuz sexual, iar 31 de cazuri de exploatare sexuală. Totodată, dintre cele 1.192 de cazuri, 1.062 au reprezentat abuzuri sexuale asupra fetelor, reiese dintr-un comunicat transmis de organizaţie.

ONG-ul menţionează că a iniţiat un program intensiv de formare a unor echipe de ofiţeri şi subofiţeri de poliţie în domeniul investigării infracţiunilor comise împotriva copiilor, „astfel încât ancheta să ducă la identificarea vinovaţilor şi să evite retraumatizarea” victimelor-copii.

Seminarul s-a derulat la Sinaia pe parcursul a cinci zile, iar Organizaţia Salvaţi Copiii a facilitat formarea a 12 ofiţeri şi subofiţeri de poliţie în domeniul investigării infracţiunilor comise împotriva copiilor. Este vorba despre ofiţeri şi subofiţeri de la Poliţia Sector 6 - Serviciul de Investigaţii Criminale, Secţia 17, Secţia 20, Secţia 21, Secţia 22, Secţia 25 şi Poliţiei Sector 5 - Secţia 17. Formatori au fost Marian Truşcă şi Alexandra Tomescu - procurori specializaţi de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

„Amenajarea de către Organizaţia Salvaţi Copiii a primului centru Barnahus din România, care respectă întocmai standardele europene în materie, a reprezentat un nou pas în asigurarea unei justiţii prietenoase pentru copii, în procesele penale. Amenajarea ar trebui însă urmată de un proces de operaţionalizare concretă şi efectivă a Barnahus şi, având în vedere experienţa ultimilor ani de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în investigarea abuzurilor sexuale, ne-am alăturat demersului Organizaţiei Salvaţi Copiii de a operaţionaliza acest Barnahus”, precizează Marian Truşcă.

În 2022, din totalul de 1.485 de abuzuri sexuale asupra copiilor, au beneficiat de consiliere juridică/asistenţă doar 591 de copii, iar de consiliere psihologică 1.135 de copii. În 121 dintre situaţii a fost nevoie chiar de servicii de psihoterapie, reiese din comunicat. Potrivit datelor statistice ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în anul 2022 au fost înregistrate 17.175 de cazuri de abuz asupra copiilor, dintre care 1.912 au fost abuzuri fizice, 2.089 au fost abuzuri emoţionale şi 1.485 au fost abuzuri sexuale.

Salvaţi Copiii menţionează că pregătirea organelor de poliţie cu privire la folosirea Protocolului NICHD (The National Institute of Child Health and Human Development Protocol) „este extrem de importantă” în audierea copilului victimă.

„Scopul utilizării protocolului NICHD este de a reduce sugestibilitatea profesioniştilor care participă la procedura juridică de audiere a copilului victimă, de a permite acestora să-şi adapteze întrebările în funcţie de nivelul de dezvoltare a copilului, ajutând, în acelaşi timp, copiii să ofere o declaraţie cât mai detaliată şi cât mai exactă. Protocolul NICHD reprezintă o modalitate structurată de audiere şi acoperă toate fazele interviului judiciar: introducerea, dezvoltarea alianţei, exersarea memoriei episodice, partea declarativă a audierii şi încheierea audierii”, transmite sursa citată.

Anul trecut, poliţiştii din secţiile cuprinse în acest program au audiat peste 300 de copii.

„Centrul Barnahus din Bucureşti inaugurat de Salvaţi Copiii România în 2022 constituie singurul serviciu complex din România în care copilul, aflat în ipostaze judiciare în calitate de victimă, primeşte protecţie şi asistenţă în mod individualizat, multidisciplinar şi cu respectarea intimităţii sale. Cât timp copilul este înscris în programul centrului, cazul său va fi monitorizat de către un asistent social”, se mai arată în comunicat.

Totodată, Salvaţi Copiii recomandă Guvernului şi Parlamentului revizuirea legislaţiei penale „pentru a asigura protecţia adecvată” a copiilor împotriva abuzurilor sexuale. Acest lucru include măsuri cu privire la reconsiderarea dispoziţiilor Codului Penal care incriminează actul sexual cu un minor sub 16 ani, inclusiv reducerea diferenţei de vârstă între făptuitor şi copil de la 5 ani la 3 ani. Altă propunere vizează integrarea educaţiei sexuale cuprinzătoare în curriculumul şcolar gimnazial şi liceal, axată cu prioritate pe informarea copiilor privind respectarea graniţelor personale în relaţiile cu alte persoane, recunoaşterea comportamentelor abuzive şi cunoaşterea modalităţilor de raportare.

