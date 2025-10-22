De ce atragem relații de abuz și cum putem rupe acest cerc

Descoperă dinamica interioară care ne face să atragem relații abuzive și cum putem rupe acest cerc prin conștientizare și ReGeneration by Anca Maftei.

„De ce ajung mereu în același tip de relație?”Este o întrebare dureroasă, dar profundă.

Multe femei sensibile și conștiente se trezesc, la un moment dat, în fața unui adevăr greu de privit: deși își doresc iubire autentică, ajung de mai multe ori în relații care le rănesc uneori subtil, alteori evident. Schimbă chipurile, dar dinamica rămâne aceeași: lipsă de respect, control, manipulare emoțională sau chiar abuz deschis.

Adevărul este că nu atragem ceea ce merităm, ci ceea ce reflectă nivelul de conștiență și de relație cu noi înșine. Iar metoda ReGeneration by Anca Maftei merge exact la rădăcina acestui tipar: nu prin vinovățire, ci printr-un proces de reîntoarcere la propria valoare, la limite sănătoase și la claritatea interioară.

Tiparul energetic al abuzului: o poveste despre putere și absență

La nivel energetic și emoțional, o relație abuzivă nu se creează doar prin comportamente, ci prin întâlnirea dintre două tipare complementare: unul care caută să domine, să controleze sau să își impună voința și altul care este obișnuit să se adapteze, să tolereze, să tacă sau să se micșoreze pentru a păstra „iubirea”.

Acest al doilea tipar, cel care se micșorează nu apare peste noapte. De cele mai multe ori, s-a format în copilărie, atunci când copilul a învățat că iubirea vine la pachet cu durerea, cu lipsa de spațiu personal, cu renunțarea la sine. Dacă ai crescut într-un mediu în care afecțiunea era condiționată, vocea ta nu conta sau granițele nu erau respectate, inconștient ai învățat că a iubi înseamnă a îndura.

Ads

Stima de sine- terenul în care prinde rădăcini acest tipar

Tiparele de abuz nu se mențin doar prin comportamentul celuilalt, ci și prin modul în care tu te raportezi la propria valoare. Când stima de sine este scăzută, în interior se formează o fisură subtilă:

„Dacă pun limite, voi fi părăsită.”

„Dacă spun ce simt, nu voi mai fi iubită.”

„Dacă plec, nu voi găsi pe nimeni mai bun.”

Aceste gânduri nu sunt raționale, ci provin din emoții vechi, adânc înrădăcinate. Astfel, atunci când întâlnești o persoană cu comportamente abuzive, nu reacționezi neapărat la ceea ce face ea, ci la acele vechi programe interioare care spun că „asta e iubirea”.

În ReGeneration by Anca Maftei, munca interioară nu este despre a schimba partenerul, ci despre a reface legătura cu propria demnitate interioară, cu acea forță tăcută care știe exact ce meriți, chiar dacă mintea s-a obișnuit cu altceva.

De ce se repetă cercul?

Ads

Unul dintre cele mai dureroase adevăruri este acesta: dacă nu conștientizăm tiparul, viața îl va aduce iar și iar, în forme diferite, până când ceva din noi alege să nu se mai întoarcă în cerc. Nu e vorba despre „ghinion în dragoste”, ci despre un câmp interior care cere să fie văzut. Poate că alegi parteneri care la început par puternici, carismatici, „siguri pe ei”, dar mai târziu se dovedesc dominatori sau manipulatori. Sau poate că intri în relații în care, fără să îți dai seama, începi să te pierzi pe tine, pas cu pas, ca și cum iubirea ți-ar cere prețul libertății tale. Rădăcina nu este în celălalt. Rădăcina este în locul din tine care nu a fost validat, în acea voce interioară care încă speră că, dacă „dă destul”, va fi în sfârșit văzută.

Procesul interior de rupere a cercului

Ruperea cercului nu se face prin revoltă bruscă, ci printr-o revenire profundă la sine. Prin metoda ReGeneration by Anca Maftei, acest proces nu este unul pur cognitiv, ci unul care implică:

recunoașterea tiparului fără vinovăție;

reîntoarcerea la nevoile și limitele proprii;

vindecarea relației cu stima de sine;

integrarea emoțiilor care au creat, la început, acest scenariu.

Ads

Pe măsură ce această legătură interioară se reface, energia ta se schimbă. Nu mai cauți să „salvezi” sau să „repari” parteneri, nu mai rămâi în relații care îți cer să te micșorezi. Începi să atragi oameni care rezonează cu noul tău nivel de prezență, demnitate și iubire de sine.

Raluca - o poveste recognoscibilă

Raluca a crescut într-o familie în care armonia se menținea doar dacă ea era „cuminte” și nu deranja. A învățat devreme să nu spună ce simte, să nu pună limite și să se adapteze perfect pentru a nu pierde iubirea părinților. Ca adultă, a intrat în relații cu bărbați carismatici, dar dominatori. De fiecare dată când semnalele de abuz apăreau, ea le justifica sau le minimaliza, spunându-și: ”Poate exagerez… poate pot să-l schimb… poate dacă mai am puțină răbdare, o să fie bine.”

În procesul ReGeneration, Raluca a descoperit că nu era „naivă” sau „slabă”. Doar îi era loială vechii ei povești: aceea că iubirea vine cu prețul propriei voci. Când a început să își recunoască valoarea, să își audă nevoile reale și să nu le mai negocieze, cercul s-a rupt. Nu pentru că lumea s-a schimbat peste noapte, ci pentru că ea s-a întors acasă la sine.

Ads

Relațiile abuzive nu se vindecă prin noroc, ci prin conștientizare, prezență și reconectare la propria valoare. Tiparul abuzului nu este o condamnare, ci un mesaj interior: ”A venit timpul să îți amintești cine ești.”

Prin metoda ReGeneration by Anca Maftei, poți rupe cercul nu prin luptă, ci prin întărirea relației cu tine însăți, cu vocea ta interioară și cu demnitatea ta profundă.

Dacă simți că te regăsești în această dinamică, te invit să descoperi procesul ReGeneration- un spațiu sigur în care poți învăța să alegi iubirea autentică, nu repetarea rănilor.

Ads