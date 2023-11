Orientarea sexuală și experiențele din centrele de copii

Am întrebat 70 de tineri care au plecat definitiv din centrele de copii despre orientarea lor sexuală și cum s-au simțit cu asta în perioada cât au fost în centru.

În cadrul cercetării am analizat orientarea sexuală a un grup de tineri care au părăsit definitiv centrele de copii și a evidențiat nevoia de suport și sprijin în procesul de clarificare a identității sexuale a acestora. Rezultatele sugerează că majoritatea respondenților sunt heterosexuali, dar există și un număr semnificativ de tineri care nu și-au declarat orientarea sexuală sau au revelat că sunt bisexuali sau homosexuali.

Totodată, în cadrul cercetării am constatat că unii dintre tinerii chestionați și-au dezvoltat orientarea sexuală ca urmare a experiențelor traumatizante trăite în centrele de copii. Aceste experiențe dureroase din copilărie au putut influența modalitatea în care aceștia își explorează și își acceptă orientarea sexuală. Pe de altă parte, alții au susținut că atracția lor față de un anumit tip de parteneri a fost naturală și nu a avut legătură cu trecutul lor dificil.

Ce suport au primit în clarificarea identității sexuale?

Rezultatele cercetării subliniază necesitatea acordării unui sprijin adecvat și suport în etapa de clarificare a orientării sexuale a tinerilor din centrele de copii. Procesul de acceptare și înțelegere a proprii orientări sexuale poate fi dificil și uneori înfruntă discriminare sau judecată din partea celorlalți. Mulți dintre respondenți au mărturisit că au încercat să inhibe sau să ascundă această latură sexuală pentru a evita stigmatizarea și discriminarea în societate. Tinerii care au trecut prin experiențe traumatizante în centrele de copii pot avea nevoie de un suport specializat pentru a-și putea accepta și înțelege mai bine orientarea sexuală.

Ads

Este imperativ ca instituțiile care se ocupă de protecția și îngrijirea tinerilor să ofere un suport adecvat în clarificarea orientării sexuale. Personalul trebuie instruit în educarea și acceptarea diversității sexuale și să fie capabil să ofere consiliere și suport emoțional în această privință. De asemenea, este important ca specialiștii să identifice și să ajute tinerii care au trăit experiențe traumatizante în trecutul lor, pentru a-și putea accepta și înțelege mai bine orientarea sexuală.

Este de remarcat că dintre cei 19% care și-au declarat orientarea sexuală ca bisexual sau homosexual în expunerea lor de la interviu, 10% au invocat că orientarea lor sexuală a survenit pe fondul abuzurilor sexuale trăite în centrele de plasament/ rezidențiale de la vârste foarte mici (9 – 10 ani), în timp ce 9% dintre cei care și-au declarat orientarea sexuală ca bisexual sau homosexual au spus că așa s-au identificat de mici. Atracția lor față de o persoană de același sex a fost naturală.

"Am trecut și prin alte șocuri, aveam colegi care m-au abuzat sexual. Cei mari ne intimidau prin forță, ne obligau să întreținem acte sexuale cu ei, de tipul sexului anal, dar au fost și situații de tipul sexului oral" – P., 25 ani

Ads

"N-am avut intimitate. Educatoarele ne urmăreau prin toaletă, trăiau cu sentimentul că toți din centru făceam sex. Am fost abuzat sexual de foarte multe ori..." – C., 28 ani.

"M-a forțat în mașină să-i sug p.... M-a violat! Aveam doar 15 ani. Nimeni nu te credea." – A., 22 ani.

Potrivit unor studii 1 pentru unele persoane care au suferit abuzuri, explorarea și înțelegerea identității lor de gen poate deveni o parte a procesului de adaptare și vindecare. Unele cercetări sugerează că supraviețuitorii abuzurilor pot folosi explorarea genului ca mijloc de a-și redobândi capacitatea de acțiune personală și de a-și consolida rezistența. În același timp, explorarea identității poate oferi un sentiment de împuternicire și control asupra propriei vieți. În același timp, disforia de gen se referă la suferința sau disconfortul cauzat de o neconcordanță între sexul atribuit la naștere și identitatea de gen a unei persoane 2. Unele cercetări, așa cum am arătat mai sus, sugerează că experiențele de abuz, în special abuzul sexual, pot fi asociate cu un risc crescut de a dezvolta disforie de gen. Cu toate acestea, nu toate persoanele care au suferit abuzuri suferă de disforie sexuală.

Ads

Prin inserarea acestor informații în cercetare, subliniez importanța sprijinului și clarificării identității sexuale în această etapă de viață a tinerilor instituționalizați și, eventual, descoperirea cauzelor sale. În plus, aduc în discuție efectul minimizării sau evitării clarificării identității de gen asupra structurii psihologice și de personalitate și asupra identității sexuale asumate pe termen lung.

1 Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S., & Shlonsky, A. (2018). Developmental trauma and the child welfare system. Child Abuse & Neglect, 81, 154-163.

2 Cohen-Kettenis, P. T., & Pfäfflin, F. (2003). The DSM diagnostic criteria for gender identity disorder in adolescents and adults. Archives of Sexual Behavior, 32 (3), 189-195.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads