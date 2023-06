Confruntare cu instituțiile: mi-au luat telefonul și ceasul pentru a nu înregistra discuția

Am vizitat Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pentru a discuta despre abuzurile sexuale, fizice și psihologice comise asupra copiilor aflați în grija statului de către angajații D.G.A.S.P.C.-urilor. Iar vineri am participat la o întâlnire cu leadership-ul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție pentru a continua discuțiile începute de minister. La autoritate, mi-au luat telefonul pentru a nu înregistra discuția, am cedat pentru a facilita un dialog ușor, punând înainte de orice interesul superior al copilului aflat în grija statului.

La Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, au participat președinta Elena Tudor, vicepreședintele Nicolae Gorunescu, Secretarul General, Directoarea Simona Oproiu, șefa de la juridic și consiliera președintei Andra Negoiță. Am reluat discuțiile purtate cu reprezentantul Ministerului și am continuat să punctez pe declarația doamnei ministru, prin care aceasta a spus că nu există abuzuri în centre. Am continuat să discutăm despre nemulțumirile și preocupările privind abuzurile comise în cadrul DGASPC-urilor, oferind exemple concrete de mușamalizare, în special în sectorul 4 și 6, cu care am avut contact direct. L-am confruntat pe vicepreședintele ANPDCA, Nicolae Gorunescu, cu privire la un posibil caz de abuz pentru care educatorul/ îngrijitorul a fost mutat disciplinar de la copii la adulți (în practica lor locală se spune la batalionul disciplinar). Din nefericire pentru el, pauza extrem de lungă, fără un răspuns ferm, arată că retrăiește emoțional aceea experiență pentru care n-a făcut nimic.

Ads

Problemele abordate la întâlnirile avute la cele două instituții sunt extrem de actuale și importante în societatea noastră. Printre subiectele abordate au fost: Abuzurile sexuale, fizice și psihologice în centrele de copii, structuri de autoreprezentare a copiilor, și situația cu privire la desființarea centrelor de plasament.

Am reiterat ideea ca abuzurile, în toate formele, sunt deosebit de îngrijorătoare și reprezintă o violare gravă a drepturilor copilului. Evident, astfel de comportamente nu ar trebui tolerate și fiecare caz de abuz trebuie tratat cu cea mai mare seriozitate pentru a preveni alte incidente similare în viitor. Am expus instituțiilor și practica mușamalizării, tendința sistemului de a determina victima să-și retragă plângerea.

Permiterea autoreprezentării copiilor aflați în grija statului este un pas înainte în procesul de recunoaștere a drepturilor individuale și de conștientizare a nevoilor acestora. Crearea de structuri de reprezentare ar oferi acestor tineri o voce, asigurându-se că interesele și nevoile lor sunt luate în considerare și promovate în mod corespunzător. Această practică contribuie la dezvoltarea stimei de sine și asigură pașii necesari pentru consolidarea deprinderilor de viață independentă.

Ads

Totodată, am vorbit despre condițiile și situația centrelor de plasament care reprezintă de asemenea o problemă majoră. Constituie un subiect care necesită o atenție sporită pentru a evalua în ce măsură s-au îmbunătățit și câte dintre acestea au fost într-adevăr desființate sau reorganizate. Am fost și rămân ferm pe poziție, desființarea acestor instituții trebuie să se realizeze imediat, acum. Prelungirea termenului de desființare a centrelor de plasament contribuie la menținerea abuzurilor asupra copiilor aflați în aceste instituții de tortură.

I-am cerut Secretarului de stat de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Doina Pârcălabu, să existe o atitudine fermă față de DGASPC-uri în ceea ce privește practica mușamalizării abuzurilor și i-am detaliat incidentul de la Comana (Giurgiu), Sector 4 (București) și alte situații delicate, pentru care aceasta mi-a transmis că nu este familiarizată cu sistemul, a promis însă că va transmite ministrului informațiile.

Am prezentat situații concrete de abuz și mușamalizare, însă marea majoritate a celor prezenți păreau pierduți. Mai degrabă deranjați de opiniile mele de pe ziare.com. Am subliniat importanța protejării copiilor, chiar dacă abordarea mea directă poate cauza leziuni emoționale. Copiii lipsiți temporar sau definitiv de familie sunt afectați direct de deciziile iresponsabile ale celor care asigură leadership-ul la nivel local.

Am fost amuzat de intervențiile consilierei (Președintă ANPDCA), Andra Negoiță, care era ușor iritată de faptul că scriu opinii la ziare.com. A reamintit că și ministra Gabriela Firea a emis opinii la comisie când a spus că nu există abuzuri în centrele de copii.

În final, mi-am asumat să transmit răspunsuri de la DGASPC-uri, prin care se poate observa practica mușamalizării și să menționez perioada cercetată în viitoarele editoriale/ opinii, pentru a nu se înțelege că s-a întâmplat ieri. Aceasta a fost preocuparea lor principală.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads