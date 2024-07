Cronica Tribut Judas Priest si AC/DC cu M.S.

Raman la parerea ca trupele bune raman trupe bune oriunde ar canta, pe orice scule in orice conditii. Raman la parerea ca dupa o anumita varsta ajungi la o perfectiune muzicala si instrumentul, fie ca e chitara, coarda vocala sau toba, ajunge un accesoriu al persoanei care esti. Si raman la aceiasi parere ca M.S. e una dintre cele mai bune trupe din Romania, cu cei mai profi, talentati si versati instrumentisti, alaturi de un solist vocal cu o voce mai mult decat exceptionala.

Daca Halford a facut furori cu Judas Priest si Anselmo cu Pantera, ei bine, Costica Damigeana, solistul M.S., ar fi fost in stare sa faca furori cu ambele, pentru ca vocea lui are pur si simplu toate ingredientele magice de care are nevoie o adevarata trupa de metal, chit ca e de power, de thrash sau de heavy metal. Citeste continuarea si vezi poze si filmari aici.

