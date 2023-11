"Bombă" în campionatul italian: AC Milan, învinsă de o echipă care nu avea nicio victorie

Echipa italiană AC Milan a pierdut sîmbătă seara meciul de pe teren propriu cu formaţia Udinese, scor 0-1, în etapa a 11-a din Serie A.

Udinese a marcat unicul gol al meciului, din penalti, prin Roberto Pereyra, în minutul 62. Milan a pus presiune pe final, dar golul egalizator nu a venit şi milanezii se află la a treia înfrângere stagională.

Udinese a urcat pe locul 16, cu prima sa victorie din sezon şi cu 10 puncte, în timp ce AC Milan rămâne pe locul al treilea, cu 22 de puncte.

Roberto Pereyra gives Udinese the lead vs AC Milan from the spot. Penalty won by Ebosele.#MilanUdinese

pic.twitter.com/pfZTJpLBAX