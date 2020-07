Antrenorul Stefano Pioli si-a prelungit contractul cu AC Milan

"Nu este o decizie bazata pe victoriile recente, ci pe baza modului in care Stefano a construit spiritul de echipa si a stabilit un obiectiv comun, precum si modului in care a imbunatatit performanta jucatorilor si colectivului", a declarat directorul general al clubului, Ivan Gazidis, citat intr-un comunicat de presa."Stefano este persoana potrivita pentru a face echipa asa cum ne-o dorim: victorioasa, tanara si infometata de succes", a spus si directorul sportiv al clubului, Paolo Maldini.Pioli, 54 de ani, l-a inlocuit in octombrie 2019, pe Marco Giampaolo, cand echipa era pe locul 13, si avea contract valabil pana la finalul sezonului viitor.AC Milan nu a mai castigat niciun trofeu din 2011, cand a iesit campioana. Clubul milanez a schimbat sapte antrenori in ceva mai mult de cinci ani.In prezent pe locul 5 in Serie A, AC Milan s-a redresat din ianuarie, dupa sosirea vedetei Zlatan Ibrahimovic.Stefano Pioli a mai antrenat echipe ca Parma, Chievo, Bologna, Lazio, Inter Milano si Fiorentina , grupare de la care a demisionat la 9 aprilie 2019.