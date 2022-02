Mario Balotelli, facut praf de o fosta legenda a lui AC Milan

Mario Balotelli, atacantul echipei italiene de fotbal AC Milan, a fost criticat dur de o fosta glorie a echipei patronate de Silvio Berlusconi.

Fosta mare glorie a fotbalului croat, Zvonimir Boban, care a jucat 9 sezone pentru AC Milan (1992-2001), l-a taxat pe tanarul fotbalist italian, care, in weekend, a intarziat pentru a doua oara consecutiv la antrenamentele echipei milaneze.

"Balotelli? Incetati sa mai vorbiti despre acest Balotelli! Nu a facut nimic in viata lui, in afara de a fi rezerva pe la toate echipele pe la care a jucat. Mereu va fi prea mic pentru Milan, iar Milan va fi intotdeauna prea mare pentru el", a spus Boban citat de Calcio

"Gesturile sale arata ca creierul lui nu intelege anumite lucruri, cum ar fi, de pilda, sa porti tricoul lui Milan. Trebuie sa se uite si sa invete de la Kaka. Un baiat care a castigat Balonul de Aur, Liga Campionilor, titlul mondial si, cu siguranta, este mai bogat decat el. In ciuda acestui fapt, se dedica echipei in totalitate. Balotelli, in perioada Milanului meu, ar fi carat gentile lui Van Basten, George Weah sau Shevchenko. Doua intarzieri consecutive la antrenamente? Pe timpul meu, ar fi avut de ascultat replicile lui Maldini, Rossi, Costacurta, Baresi", a comentat croatul de 45 ani.

In perioada jucata la Milan, Boban a castigat 9 trofee: 4 titluri in Serie A, 3 Supercupe ale Italiei, un titlu de Champions League si o Supercupa a Europei. Pentru Milan, Boban a jucat 251 meciuri, inscriind 30 goluri.

