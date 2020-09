OFICIAL Tatarusanu, transferat la AC Milan

Tatarusanu, portarul titular al nationalei Romaniei, venise la Lyon in vara anului 2019, de la FC Nantes, din postura de jucator liber.Tatarusanu a aparat in doar sase partide in sezonul trecut in toate competitiile si a ales sa plece la alta echipa, in speranta ca va primi mai multe sanse de a juca.Portarul de 34 de ani a efectuat vineri vizita medicala si a semnat contractul cu AC Milan, unul pe trei ani, potrivit presei din Peninsula. Tatarusanu va purta tricoul cu numarul 1 si va fi rezerva lui Gianluigi Donnarumma. Venirea sa ar putea insemna plecarea altui portar de la Milan, Antonio Donnarumma, fratele mai mare al lui Gianluigi.Portarul nationalei Romaniei nu este la prima sa experienta in Serie A, el aparand poarta formatiei Fiorentina in perioada 2014-2017. Tatarusanu si-a inceput cariera la Juventus Bucuresti, iar apoi a mai evoluat la Gloria Bistrita si Steaua . Inainte de a ajunge la Lyon a aparat poarta formatiei Nantes, intre 2017 si 2019.La AC Milan au mai jucat si alti fotbalisti romani de-a lungul timpului, Florin Raducioiu, Cosmin Contra