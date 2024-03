Pierdere importanta pentru AC Milan

Jucatorul francez Mathieu Flamini, platit de AC Milan cu 5,6 milioane euro pe sezon, i-a pus pe jar pe sefii clubului, dupa ce s-a dovedit ca accidentarea suferita in meciul cu Juventus, din cadrul finalei pentru trofeul "Berlusconi", este mai grava decat se credea.

Jucatorul francez va sta in afara gazonului cel putin 5 luni, din cauza unor probleme la ligamentele genunchiului, pricinuite de accidentarea din meciul sus-amintit, in care AC Milan s-a impus in fata celor de la Juventus Torino cu 2-1, noteaza Sportal

Aceasta veste neasteptata i-ar putea obliga pe conducatorii clubului AC Milan sa caute urgent un inlocuitor pentru francez, in linia mediana a echipei.

Inainte de acest eveniment neplacut pentru club, diriguitorii clubului anuntasera ca transferul lui Alberto Aquilani este ultimul din aceasta stagiune, dar acum s-ar putea ca, pana la sfarsitul lunii august, la AC Milan sa mai vina un jucator de marca.

