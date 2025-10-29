Ana Blandiana, printre noii membri titulari ai Academiei Române. Au fost numiți și doi membri corespondenți

Scriitoarea Ana Blandiana se numără printre noii membri titulari și corespondenți anunțați de Academia Română joi, 29 octombrie. Alături de ea au fost numiți membri ai Academiei Wilhelm Dancă, preot romano-catolic, cunoscut ca teolog şi filosof și Nicolae-Ovidiu I. Badea pentru contribuția sa la ştiinţele agricole şi silvice.

Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită în sesiunea din 29 octombrie, a decis, prin vot secret, alegerea a trei membri titulari şi a doi membri corespondenţi, se arată într-un comunicat al instituției.

Noii membri titulari ai Academiei Române sunt:

Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan), Secţia de filologie şi literatură

Nicolae-Ovidiu I. Badea, Secţia de ştiinţe agricole şi silvice

Wilhelm Dancă, Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie

Noii membri corespondenţi ai Academiei Române sunt:

Viorel Jinga, Secţia de ştiinţe medicale

Luminiţa Chivu, Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie

Conform statutului Academiei Române şi prevederilor Legii nr. 752/2001, titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei, mai informează sursa citată.

