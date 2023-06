Dicționarul limbii române al Academiei Române a fost digitalizat. Adresa la care poate fi accesat online

Academia Română a digitalizat „Dicționarul limbii române”, care a fost publicat sub egida Academiei în două serii.

Cei interesați pot tasta un cuvânt în câmpul de căutare, iar site-ul prezintă mai multe definiții ale acestuia, inclusiv pe cele din primele ediții.

Cum funcționează

Pentru căutarea simplă este suficientă scrierea primelor litere ale unui cuvânt, cu sau fără diacritice; sub casetă de căutare se va afișa o listă de intrări din care puteți selecta ceea ce va interesează.

Este posibilă căutarea după prima litera, folosind meniul din dreapta. În centru se va afișa lista tuturor cuvintelor de sub litera selectată, în ordine alfabetică, fără indicarea categoriei gramaticale, scrie aktual24.ro.

Se pot face căutări și după categoria lexico-gramaticală.

Prima ediție a dicționarului de tip tezaur a fost publicată sub egida Academiei Române în două serii: DA, între 1913-1948, sub coordonarea acad. Sextil Pușcariu, și DLR, între 1965-2010, sub coordonarea acad. Iorgu Iordan, acad. Alexandru Graur, acad. Ion Coteanu, acad. Marius Sala, acad. Gh. Mihăilă.

Seria nouă a fost realizată în cadrul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din București, al Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca și al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași. Varianta anastatică digitală a acestei ediții a fost creată de Departamentul de lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași.

Dicționarul poate fi accesat AICI.