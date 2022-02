5 scule și accesorii electrice utile în orice gospodarie

Dacă ești pasionat de proiectele Do It Yourself sau pur și simplu dorești să te implici în remedierea problemelor care pot apărea în casa sau curtea ta, vei avea nevoie de câteva instrumente potrivite. Din fericire, pentru o mulțime de scule și accesorii există variante electrice, așa că munca ta va fi mult înlesnită. Iata cateva exemple:

Șurubelnița electrică

Șurubelnița face parte din ABC-ul sculelor care nu trebuie să lipsească din nicio trusă pentru casă sau mașină. În condițiile în care mobilierul este din ce în ce mai mult un proiect de asamblare în regie proprie, șurubelnițele te ajută să-ți amenajezi locuința. Varianta electrică a șurubelniței transformă orice efort de înfiletare, desfiletare sau chiar găurit unele materiale într-o joacă de copii. Cu fir sau cu acumulator, șurubelnița electrică este esențială pentru o mulțime de proiecte sau reparații. Produsele sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni, puteri și capete sau burghie, adaptate în funcție de specificul activității desfășurate.

Fierăstrău electric

Dacă dorești să amenajezi un atelier de tâmplărie în gospodăria ta, fierăstrăul electric este unul dintre primele produse de achiziționat. Acesta te ajută să debitezi sau să finisezi material lemnos pentru mobilier sau alte proiecte în care ești implicat. În primul rând, te scutește de efortul depus în mânuirea variantei clasice, dar îți oferă și mai multă precizie în ceea ce privește liniile de urmat.

Accesorii pentru electricieni

Ads

Dacă ești pasionat de instalațiile electrice, trebuie să găsești un loc în casa ta pentru trusa de scule dedicate. Din fericire, o mulțime de proiecte sunt disponibile pentru execuția în regie proprie. Pe măsură ce experimentezi, vei prinde mai multă îndemânare și vei putea trece la lucrări mai complexe. Pentru crearea unor noi legături de cabluri sau pentru remedierea unor probleme provocate de dezizolarea unui fir, vei avea nevoie de aplicarea unui manșon termocontractabil cu gel de la Bramitech. Ca să reușești, îți va trebui o sursă de căldură, care poate fi varianta clasică de flacăra la butelia de campanie. Totuși, upgrade-ul electric al unui pistol termocontractabil este mult mai ușor și mai sigur de utilizat, deoarece te ajută să controlezi mai bine intensitatea căldurii. Trusele pentru electricieni variază de la câteva piese, pentru amatori, până la aparate, scule și accesorii sofisticate pentru profesioniști.

Ads

Polizor

Dacă lucrezi cu materiale dure, cum sunt piatra sau metalul, vei avea nevoie de un polizor pentru a le debita sau șlefui. Alegi de la bun început dimensiunea și puterea aparatului, iar în funcție de materialul cu care lucrezi poți instala discul de tăiere potrivit. Polizoarele electrice pot fi drepte sau unghiulare, la 90 de grade, permițându-ți să ajungi în locuri greu accesibile. Îl poți folosi inclusiv pentru îndepărtarea straturilor de vopsea sau rugina de pe garduri, tablă sau elemente de tinichigerie.

Compresor electric

Un alt instrument util în gospodărie este compresorul electric. Aerul comprimat pe care îl produce poate fi folosit într-o mulțime de situații, de la umflat mingi, biciclete sau anvelope până la alimentarea uneltelor pneumatice. Uneltele pneumatice sunt capabile de o forță net superioară, pentru proiecte mult mai complexe. Compresorul îl poți folosi pentru a usca rapid o suprafață, pentru a aplica vopsea sau lac pe diferite suprafețe, pentru a curăța unelte electrice de praf și impurități, pentru spălare sub presiune sau grădinărit.

Întreținerea unei gospodării presupune lucrări frecvente pentru reparații sau îmbunătățiri. Dacă nu ești genul de om care apelează la un specialist pentru absolut orice problemă apare în casă, este momentul să-ți pregătești o minimă trusă de scule și instrumente utile. Pe măsură ce te vei implica în astfel de proiecte, vei căpăta mai multă dexteritate și experiență.

Ads