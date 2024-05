Judecătoria Mangalia a acordat joi, 23 mai, un nou termen de judecată în dosarul lui Vlad Pascu, şoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai. Inculpatul a anunțat că va fi prezent şi la următoarea înfăţişare.

Dosarul a fost preluat de o nouă judecătoare, după ce Ioana Ancuţa Popoviciu, cea căreia îi fusese repartizat iniţial şi care a fost criticată pentru numeroasele gafe făcute în timpul procesului, a fost recuzată. Familia şi prietenii tânărului ucis au venit cu tricouri cu imaginea lui şi cu mesajul „Îţi vom face dreptate”. Tatăl acestuia a avut şi un mesaj pentru tatăl lui Vlad Pascu.

Părinţii victimelor din accidentul de la 2 Mai s-au declarat mulţumiţi de noua judecătoare.

„Am văzut un complet de judecată foarte profesionist, am văzut o doamnă judecător cum nu am văzut niciodată, m-am simţit în siguranţă şi ştiu că se va face dreptate în acest caz. Chiar mi-a venit să plâng. Am avut o emoţie în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap”, a declarat tatăl lui Sebastian.

El a fost întrebat cum l-a văzut pe Vlad Pascu.

”A fost tot acel Vlad Pascu, dar un pic mai speriat”, a declarat bărbatul.

De asemenea, şi soţia sa a constatat că judecătoarea a venit pregătită.

”Total diferită faţă de celelalte şedinţe. Spre deosebite de cealaltă a venit pregătită”, a punctat mama tânărului mort în accidentul rutier

Totodată, tatăl Robertei, tânăra moartă în accidentul rutier, a constantat că lui Vlad Pascu ”îi merge bine în închisoare”.

„Îi merge bine în puşcărie. La mulţi ani! Îi merge bine acolo unde e. Dacă părinţii acasă nu au grijă de el, dacă familia Pascu nu are grijă de el, că era slăbuţ, vai de el, atunci... Acum îi merge bine...programul de somn, de linişte. S-a uitat preţ de o secundă, trufaş. Fals”, a povestit bărbatul jurnaliştilor la ieşirea din Judecătoria Mangalia.

Următorul termen în acest dosar a fost stabilit pentru 7 iunie.

Declarațiile avocatului lui Vlad Pascu

Apărătorul lui Vlad Pascu, avocatul Adrian Bendeac, a fost întrebat de jurnalişti la intrarea în Judecătoria Mangalia dacă solicită achitarea clientului său la acest termen.

„Noi suntem pregătiţi pentru concluzii pe fond astăzi. Nu ai cum să ceri achitare într-o procedură simplificată. Asta voi explica instanţei de judecată”, a declarat avocatul.

Întrebat dacă şi noua judecătoare din dosar va accepta cererea de procedură simplificată, Adrian Bendeac a răspuns: „Opinia mea este constantă cu cea a practicii judiciare şi a doctrinei, în sensul în care această procedură, din momentul în care a fost admisă, are un caracter irevocabil. Deci nu mai poate să fie pusă în discuţie şi nici nu se poate reveni asupra ei”.

El a mai fost întrebat dacă şi moral este în regulă cu această decizie.

„Eu sunt avocat, lucrez cu instituţiile. (...) Să ştiţi că procedura simplificată este pentru toată lumea, atâta timp cât dispoziţiile legale permit o astfel de procedură, iar procedura presupune că în momentul în care este admisă o astfel de recunoaştere, beneficiezi în mod automat prin dispoziţia legii de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, nu ştiu dacă este moral sau nu. Aşa a apreciat legiuitorul”, a precizat apărătorul lui Vlad Pascu.

El a mai fost întrebat dacă acest proces va fi reluat de la zero.

„Sincer, nu”, a răspuns Adrian Bendeac.

În ceea ce privește pedeapsa maximă în cazul clientului său, avocatul a declarat: „Este pedeapsa prevăzută de lege pentru fiecare infracţiune. În această situaţie a unui concurs de patru infracţiuni, calculul aritmetic este pedeapsa cea mai mare plus o treime din celelalte pedeapse. Nu am făcut un calcul în sensul ăsta, este un atribut exclus al preşedintelui instanţei. Întotdeauna există un minim şi un maxim. (...) Sunt angajatul clientului meu şi vorbesc pentru el şi înţeleg să-mi fac această apărare în instanţă. Ceea ce vă spun eu că noi, ca şi avocaţi, nu am solicitat niciodată pedeapsa X sau pedeapsa Y. Ceea ce face apărarea poate solicita ca pedeapsa să fie orientată spre minim, spre maxim, spre mediu, este atributul exclusiv al judecătorului să pronunţe o astfel de pedeapsă în limitele prevăzute de lege”, a explicat Adrian Bendeac.

El a precizat că a insistat de multe ori ca Vlad Pascu să fie adus în sala de judecată.

„Personal, am insistat de multe ori să fie adus în sala de judecată. Pentru că aşa mi se pare firesc, să fie în sală, pentru că aşa cum şi noi participăm nemijlocit în sala de judecată şi avem posibilitatea de a lua contact direct cu judecătorul, cu probele şi cu tot ceea ce se întâmplă în sala de judecată, cred că e benefic”, a afirmat avocatul.