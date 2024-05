Părinții victimelor accidentului de la 2 Mai, declarații cutremurătoare în instanță: ”Cimitirul a devenit o a doua noastră casă”

Un nou termen în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, are loc joi, 9 mai, la Judecătoria Mangalia. La termen sunt audiate mai multe persoane, printre care părinții victimelor și tinerii care au fost răniți în accidentul produs de Pascu.

„Am avut patru intervenții chirurgicale până în prezent. Trei la mână și una la picior. Am avut transplant de nerv. Este o operație foarte grea. A durat aproape 10 ore. (…) Viața mea s-a schimbat radical după acest accident. Nimic nu mai este la fel. Am fost la psiholog o perioadă. Am avut nevoie de tratament de specialitate. Nu am putut sa ies din casă. Am coșmaruri noaptea. Și îmi este frică să merg cu mașina. I-am văzut pe cei doi decedați. Eram colegi de facultate și foarte buni prieteni. Sunt imagini pe care nu le pot descrie.​ Am o mână imobilizata acum. Nu mai face multe activități din cauza rănilor. Voiam să aplic pentru un post de stewardeză, dar nu mai pot face asta. Din cauza accidentului​”, a declarat în instanță Ionescu Cristina Iuliana, victimă, conform Ziua de Constanța.

În timpul ședinței de judecată, unul dintre avocații lui Vlad Matei Pascu a solicitat indicarea unui cont bancare, iar din sală i s-a replicat:

"Credeți că puteți cumpărat totul cu bani" și "Ne puteți da copiii înapoi?"

A fost audiată și bunica Robertei Dragomir, tânăra care a murit în accidentul din 2 Mai:

„Sunt foarte afectată de pierderea nepoatei. Toată familia este afectată. Mergem des la biserica și la cimitir. A locuit cu mine de la 2 ani. Am avut o relație foarte apropiată cu nepoata mea. Eram o familie frumoasă. Părinții sunt foarte afectați. Plângem când vedem poza ei. Mergem des atât la locul accidentului dar și la mormânt”, a declarat Voinea Ruxandra.

Cea de-a doua victimă rănită în accidentul de la 2 Mai, Coniac Alexandru, a făcut dezvăluiri cu privire la urmările accidentului.

„În urma accidentului, viața mea s-a schimbat la 180 de grade. Mi-am pierdut locul de muncă. Recuperarea mea va dura 2 ani, potrivit medicilor. Nu voi putea folosi mâna la munci fizice. Recuperarea va fi de aproximativ 80 %. Nu va fi o recuperare completă. Este necesar să fac în continuare ședințe de fizioterapie și kinetoterapie. În urma accidentului, am dobândit temeri mari. Am o mare frică de tot ce tine de mașini. Am coșmaruri și voi avea coșmaruri în continuare. Îi visez mereu pe cei doi decedați. Erau foarte buni prieteni. Ce am văzut la locul accidentului... Nu pot descrie în cuvinte ce am văzut. Viața mea s-a schimbat total. Îmi este mai greu la facultate. Sunt în ultimul an la facultate. Urmează să susțin licența”, a spus tânărul.

De asemenea, la termenul de joi a fost audiată și mama Robertei Dragomir, care a vorbit despre cum tragedia de la 2 Mai i-a schimbat total viața.

„Avem traume psihice! Fata mea când a plecat mi-a spus că ne vedem luni, însă acea luni nu a mai venit... M-a sunat sora mea și mi-a spus că Roberta nu mai este, că avut loc un accident rutier. Nu mai ieșim din casă. Suntem afectați psihic. Nu mai avem viață socială. Nu am văzut copilul în urma accidentului. Doar a venit în sicriu. Sicriul era sigilat. Era atât de zdrobită încât nu a putut fi îmbrăcată. Ultima oară am văzut-o în viață când a plecat de acasă. Roberta era o persoană sociabilă, voia să devină profesor. Era iubită de colegi.”

Mama lui Sebi, Mihaela Olariu, a oferit declarații în instanță, joi, în cadrul ultimului termen de judecată în dosarul 2 Mai.

„Noi nu mai avem viață! Nu mai suntem o familie. Eram o familie unită. Acum iau pastile de somn. Totul e robotizat. Mergem la muncă pentru ca trebuie să mergem de muncă. Dorm cu fiica mea de mână. Merg la Sebi în cameră în fiecare zi și îi spun noapte bună. Eu spun că Sebi a plecat. Nu că ar fi decedat. Și că se va întoarce. Viața noastră ca familie s-a terminat. Cimitirul a devenit o a doua noastră casă. Mergem de 3 ori pe zi la cimitir. Nu spunem că mergem la cimitir, spunem că mergem la Sebi. Am aflat despre accident de la soțul meu, care m-a sunat că a fost sunat de o doamnă de la pompe funebre, din Mangalia, și care i-a spus că Sebi a decedat în urma unui accident rutier. Prima dată nu am crezut. Am încercat să iau legătura cu Sebi și cu prietenii lui. Vorbisem cu el cu o seară înainte, mi-a spus că merge la ziua unui amic, Vlad. Mă apucasem să învăț limba engleză pentru el. Fără el nu am avut sărbători ca de obicei. Fiica mea este tot timpul tristă. Nu mai doarme în camera ei, doarme cu mine. Soțul meu este mai mereu la cimitir. După accident au fost organizate diverse evenimente, în memoria lui Sebi. Vrem să facem dreptate pentru Sebi. Și pentru a evita ca și alte familii sa treacă prin ce am trecut noi”.

Și tatăl lui Sebi a vorbit despre tragedia care a schimbat viața familiei sale și despre modul cum a aflat de decesul fiului său de la o angajată de la pompe funebre.

„Accidentul ne-a distrus! Sebi era totul pentru noi! Din ziua accidentului, noi nu mai suntem ceea ce am fost. Suntem niște oameni terminați. Toată familia este afectată. Eram foarte apropiați de copii. Despre accident am aflat în timp ce eram la muncă, eram în pauza de masă. M-a sunat o doamnă de la pompe funebre și mi-a spus că băiatul meu a murit într-un accident rutier. Am închis, am crezut ca este o glumă. Mi-am sunat soția. Am sunat-o pe doamna. Era surprinsă ca nu am aflat de la poliție de la accident. Mi-a spus că trupul băiatului meu a fost rupt în două. Mi s-a cerut 500 de lei pentru că l-au ridicat de pe șosea și l-au dus la morgă. După accident, am plecat la Mangalia, să ne ridicăm copilul. Am ajuns la morgă unde ni s-a spus că sicriul va fi sigilat. Trupul a fost pus pe bucăți în sicriu. Ca pe un puzzle. Capul era singura parte întreagă. Toată ziua suntem la cimitir, la Sebi. Viața noastră s-a schimbat total. Tot ce vedem ne aduce aminte de băiatul nostru. Sebi era pasionat de fotografie și de filmare. Voia să devină regizor. Avea la el o cameră video. La momentul impactului s-a activat și s-a filmat totul sonor. Se aude totul, țipetele copiilor, ambulanțele, martorii. Nici până în ziua de azi drumul respectiv, pe unde a avut loc accidentul, nu este reabilitat”, a declarat Valentin Olariu.

Ședința de la Judecătoria Mangalia a început la ora 10:00. În acest dosar, Vlad Pascu este judecat pentru producerea accidentului din vara anului trecut, în urma căruia doi tineri şi-au pierdut viaţa.

La termenul precedent, instanţa a amânat dosarul după o cerere depusă de avocaţii familiilor victimelor. De asemenea, tot atunci, judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a formulat şi o cerere de abţinere, care a fost respinsă de către Judecătoria Mangalia.

