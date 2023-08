Avocat, despre accidentul de la 2 mai: ”Este o premieră după schimbarea legislației, intră direct pe închisoare cu executare”

Avocatul Adrian Cuculis a afirmat luni despre cazul accidentului din 2 Mai că este primul caz, este premiera de fapt, imediat după ce s-a schimbat legislaţia prin legea Anastasia, iar cazul ăsta intră direct pe închisoare cu executare, dacă se va pronunţa o condamnare.

Avocatul a precizat că legea este imperfectă în momentul de faţă. ”Dacă se gândeşte distinsul judecător că pe plan local nu reprezintă un chiar aşa mare pericol social şi hai să îi dau o amânare a aplicării pedepsei? ”, a mai spus Cuculis.

”E primul caz, este premiera de fapt, imediat după ce s-a schimbat legislaţia, cazul ăsta intră direct pe închisoare cu executare, dacă se va pronunţa o condamnare, pentru că o întrebare legitimă este ce să face să nu se mai întâmple. Păi, am făcut pe partea legislativă, am avut legea Anastasia, în care dosarul acela pe care îl am eu în gestiune, o absurditate mai mare nu aţi auzit niciodată, o persoană care omoară un copil de 4 ani de zile, este trimis în judecată pentru conducere fără permis şi atât”, a spus avocatul în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News.

Avocatul a precizat că există o răspundere solidară, colectivă, primarul de acolo că nu a făcut trotuarele, poliţistul că nu i-a luat plăcuţele când a văzut că nu are RCA.

”Legea este imperfectă în momentul de faţă, discutăm despre modalitatea în care va soluţiona nu parchetul ci instanţa de judecată. Dacă se gândeşte distinsul judecător că pe plan local nu reprezintă un chiar aşa mare pericol social şi hai să îi dau o amânare a aplicării pedepsei? Această instituţie i-ar permite lui să nu aibă niciun fel de interdicţie, nici măcar aceea de a nu conduce”, a spus Cuculis.

Cuculis a menţionat că ”e clar că acest băiat avea probleme cu drogurile şi de un an şi ceva era sub supravegherea DIICOT, care are o listă lungă cu cei care consumă”.

”Eu cred că dacă poliţiştii şi-ar fi făcut conştiincios treaba, cum ar fi trebuit, fie prin prisma percheziției fie prin prisma reţinerii plăcuţelor de înmatriculare, cred că nu s-ar mai fi ajuns la tragedia asta”, a mai arătat avocatul.

