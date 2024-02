Detaliul care face diferența între omor și ucidere din culpă în cazul accidentului de la 2 Mai. Comparația cu o altă tragedie care a șocat România

Doi șoferi care au produs în România accidente rutiere soldate cu moartea unor pietoni sunt tratați complet diferit de procurori și de instanțele de judecată.

În primul caz, o șoferiță, implicată într-o cursă de mașini în centrul orașului, omoară pe trecerea de pietoni un adolescent de 17 ani, care traversa regulamentar. Femeia, în vârstă de 22 de ani, care nu era nici băută, nici drogată, dar conducea cu viteză excesivă o mașină puternică, este judecată pentru omor.

În cel de-al doilea caz, un tânăr de 19 ani, drogat, a intrat într-un grup de tineri, doi dintre ei, în vârstă de 20 de ani şi 21 de ani, murind pe loc. În acest caz, șoferul este judecat pentru ucidere din culpă.

Diferența dintre cele două infracțiuni este enormă. Pentru omor, pedeapsa este de 20 de ani de închisoare, iar pentru ucidere din culpă pedeapsa maximă este de 7 ani de închisoare.

Diferența dintre cele două cazuri ține de modul în care instanța, respectiv procurorii au abordat vinovăția șoferilor.

Adela judecată pentru omor

Primul accident menționat s-a petrecut, în seara zilei de 7 aprilie 2022, în jurul orelor 21.00, în centrul municipiului Câmpina, în dreptul uneia dintre trecerile de pietoni de pe bulevardul principal al localități, cea mai circulată arteră rutieră.

Ads

Adela Pena se afla la volanul unui Mercedes GLK și circula cu 84 de km/h. Șoferița a rulat cu această viteză pe o distanță de mai bine de 100 de metri, într-o zonă cu restricție de viteză la 30 km/h, se arată în actul de acuzare. Ancheta a stabilit ulterior că fata era implicată într-o cursă de mașini.

Adolescentul de 17 ani a fost lovit în plin, în timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Băiatul a murit pe loc.

Adela Pena a fost trimisă judecată inițial sub acuzația de ucidere din culpă. Ulterior, Judecătoria Câmpina a decis să schimbe încadrarea juridică în omor.

În luarea acestei decizii, judecătorul a avut în vedere intenția indirectă a șoferului. Chiar dacă nu a dorit să omoare, șoferița nu și-a luat măsuri să prevină o tragedie. Deși știa că, din cauza vitezei excesive, poate produce un eveniment rutier, nu a evitat acest lucru.

”Asumarea şi acceptarea unui risc de producerea a unui accident, asociate cu conduita rutieră adoptată de inculpată, înseamnă prevederea rezultatului faptelor inculpatei si acceptarea producerii lui. Chiar dacă în planul psihic inculpata nu a urmărit accidentarea şi uciderea victimei, circulând în condiţiile enunţate în precedent, a acceptat şi prevăzut producerea unui asemenea rezultat”, a fost motivarea judecătorului care a decis schimbarea încadrării juridice din ucidere din culpă în omor în cazul ”Adela”.

Ads

Diferența dintre cazul Adela Pena și cazul Vlad Pascu

În cazul celui de-al doilea accident, cel produs în august 2023 la ieșire din satul 2 Mai, situația – cel puțin în faza inițială a procesului – este diferită.

Vlad Pascu, șoferul drogat, a fost deferit justiției pentru ucidere din culpă și nu pentru omor. Ca și în cazul accidentului de la Câmpina, încadrarea juridică se poate schimba în omor, la sesizarea instanței de judecată.

Ceea ce face diferența între cele două accidente este locul în care s-a produs impactul. La Câmpina, victima se afla în traversare pe trecerea de pietoni, deci printr-un loc destinat pietonilor. În cazul de la 2 Mai, poziția victimelor în momentul impactului este discutabilă.

Grupul de tineri în care a intrat mașina condusă de Pascu se afla pe marginea drumului, într-un punct unde nu era delimitat clar (cu bordură, gard sau diferență de nivel) trotuarul de partea carosabilă. Este detaliul de care pare că se agață apărarea pentru a induce o parte de vină și victimelor.

Ads

Oricât ar părea de ciudat, în practica judiciară și victimele sunt găsite vinovate cu un anumit procent din culpa totală, atunci când este cazul, evident. Judecătorul ține cont de anumite aspecte.

De exemplu, dacă un pasager acceptă de bunăvoie să urce într-o mașină condusă de un șofer băut sau drogat, va purta o parte din vină, în cazul în care va fi victima unui accident rutier. Un tânăr din județul Cluj, rănit grav într-un accident rutier, a cerut daune morale de 300.000 de euro. Prima instanță i-a dat 150.000 de euro, dar prin sentința definitivă i-au fost acordate doar 25.000 de euro, considerându-se că tânărul poartă o parte din vină (20 la sută) pentru că s-a urcat într-o mașină condusă de un șofer băut și nu a purtat centură de siguranță. Este doar unul din multe alte exemple similare.

Rămâne de văzut acum dacă judecătorii constănțeni care judecă dosarul accidentului de la 2 Mai vor schimba încadrarea juridică în cazul lui Vlad Pascu, din ucidere din culpă în omor.

Instanța se poate sesiza din oficiu pe parcursul judecății.

Pe lângă ucidere din culpă Vlad Pascu mai are alte două capete de acuzare grave: conducere sub influența substanțelor interzise și fuga de la locul accidentului. În plus, accidentul din 2 Mai s-a petrecut după ce a intrat în vigoare Legea ”Anastasia”. Aceasta prevede închisoare cu executare pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis de conducere care produc accidente mortale.

În cazul accidentului de la Câmpina, șoferița va beneficia de principiul legii mai favorabile, iar pe parcursul procesului încadrarea juridică se poate schimba din nou.