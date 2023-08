Liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor atacă sistemul după tragedia din 2 Mai: ”Suntem o ţară a heirupismului”

Vasile Zelca, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), a criticat faptul că statul nu legiferează cu legi clare, nepermisive.

El a mai spus că nu vom învăţa nimic din tragedia din sudul litoralului.

”Aştept cu nerăbdare ca sinceritatea domnului ministru Predoiu să se concretizeze prin publicarea raportului Corpului de control pe care dânsul l-a trimi la IPJ Constanţa. După ce vom vedea acel raport vom veni şi noi cu eventuale nu vreau să spun completări (..) dar vrem să vedem dacă acest Corp de control a pătruns până în măduva oaselor, pe verticală, până jos şi pe orizontală, pe fiecare nivel, pentru a vă dezvălui ceea ce noi spunem, neajunsurile, problemele din sistemul MAI, din Poliţia Română, legate de deficitul de personal, de permisibilitatea legii, de carieră, de pensionare, de faptul că tineretul nu se mai îndreaptă spre o asemenea profesie”, a spus reprezentantul poliţiştilor miercuri seară, 23 august, la Prima News.

Despre cazul de la 2 Mai, Vasile Zelca a spus: ”Noi nu învăţăm nimic, suntem o ţară a heirupismului în care vom critica, vom arde ca un balon pe paie acest subiect, dar nu vom învăţa nimic din această tragedie de pe sudul litoralului”.

Potrivit acestuia, ”important este ca cei care vor veni (..) să aibă curajul să spună mai sus de funcţia lor neajunsurile cu care se confruntă”.

”Să spună: ”Domnule, eu nu am decât o patrulă pe sudul litoralului, pentru că nu am oameni, nu am poliţişti”. De acest lucru avem nevoie, de curajul managementului să ceară mai sus forţe, dotare, să ceară legislaţie de protecţie. Să încerce să determine pe decidenţi să schimbe legislaţia permisivă. Pentru că, ne place sau nu ne place, ceea ce s-a întâmplat în sudul litoralui, la Vama Veche (..) este un întreg lanţ de slăbiciuni şi a statului dar şi a cetăţeanului”, a ţinut să precizeze preşedintele SNPCC.

Zelca a menţionat că ”statul nu legiferează cum cer ei, cu legi clare, nepermisive”.

”Noi am fost din ce în ce mai permisivi ca decizie politică. Am uşurat pedepsele tot timpul, am introdus acea anexă la droguri, care trebuie schimbată aproape la câteva luni de zile, pentru că, ce să vezi, introduci o sămânţă, se schimbă compoziţia substanţei şi anexa respectivă trebuie schimbată. Avem probleme grave cu dotarea, acele drug teste sunt puţine, avem 151 de bucăţi, ele se strică, nu are cine să le repare. Vorbim de educaţie precară”, a mai spus el.

Vasile Delca a continuat: ”Noi suntem în cădere liberă, aşteptăm să ne zdrobim, noi acum am început să ne zdrobim. Ne-am zdrobit la Caracal, legea dispărutului zace în Parlament din 2019. Din 2019, Parlamentul nu este în stare să voteze legea dispărutului. Noi mâine, dacă suntem într-o situaţie similară cu cea de la Caracal, păţim la fel”.

