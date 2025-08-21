Ce s-a întâmplat cu polițiștii care au mușamalizat cazul Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri și a rănit alții trei

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 14:19
1302 citiri
Ce s-a întâmplat cu polițiștii care au mușamalizat cazul Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri și a rănit alții trei
Vlad Pascu, autorul tragediei de la 2 Mai Foto: Captură video/stirileprotv.ro

După accidentul de la 2 Mai, în care doi tineri și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți, conducerea Poliției Constanța a fost schimbată pe fondul erorilor care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă liber, deși era în atenția autorităților. Foștii șefi demiși au rămas însă în structura județeană sau au ieșit la pensie.

Polițiștii schimbați atunci din funcțiile de conducere au ieșit la pensie, după cum transmite Digi24.

Joi, 21 august, Curtea de Apel Constanța a menținut decizia Judecătoriei Mangalia și l-a condamnat definitiv pe Vlad Pascu la 10 ani de închisoare. Vlad Pascu fusese oprit în trafic înainte de accident, în seara de 18/19 august 2023.

Cum l-au iertat polițiștii pe Vlad Pascu

Un agent l-a oprit pe Vlad Pascu și a găsit droguri în mașina lui. L-a dus la secție și a cerut la dispecerat un test pentru a vedea dacă Pascu consumase droguri înainte să se urce la volan, însă i s-a transmis că Poliția nu avea astfel de aparate (deși cercetările ulterioare au arătat că erau 15 aparate disponibile în județul Constanța la acel moment).

Agentul l-a eliberat pe Vlad Pascu și, la o oră distanță, acesta a produs accidentul care a luat viața celor doi tineri - Sebi și Roberta - și a rănit alți trei. Imediat după tragedie a fost declanșată o amplă anchetă la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Constanța.

„Concluziile raportului arată încălcări succesive ale normelor din partea echipajelor, pe fondul pregătirii profesionale precare ori nerespectării cu bună știință a regulilor de către polițiști. S-au stabilit carențe în actul managerial privind organizarea misiunilor din competență”, erau concluziile anchetei Corpului de control, cerute de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Patru șefi din Poliția Constanței și-au dat demisia - șeful Poliției Mangalia, șeful IPJ Constanța și adjunctul său, și șeful Poliției Rutiere din județ.

După cum transmite Digi24, ei au rămas în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, dar pe alte funcții, sau au ieșit la pensie. Un exemplu ar fi Dragoș Cristea, care în 2023 ocupa postul de șef al Poliției Mangalia. În prezent, acesta este șef adjunct al aceleași structuri. El, dar și operatorul de la 112, au mai fost sancționați atunci cu diminuarea salariului cu 20% pentru o perioadă de trei luni.

UPDATE O nouă amânare în dosarul 2 Mai. Avocații lui Vlad Pascu au cerut reducerea pedepsei
UPDATE O nouă amânare în dosarul 2 Mai. Avocații lui Vlad Pascu au cerut reducerea pedepsei
Curtea de Apel Constanţa era aşteptată să se pronunţe luni, 18 august, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai soldat cu moartea a doi tineri. În prima instanţă, Vlad...
O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor. Bărbatul i-a atacat și pe polițiștii chemați, după care a sărit pe geam
O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor. Bărbatul i-a atacat și pe polițiștii chemați, după care a sărit pe geam
O crimă înfiorătoare a avut loc la Craiova, unde o profesoară de 44 de ani a fost ucisă chiar în fața fetiței sale de către soțul ei, inginer de profesie. Femeia a cerut disperată...
#accident 2 mai, #politisti, #vlad pascu, #sofer drogat , #accident 2 mai
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul in care celebrul fotbalist vrea sa-i dea un cap in gura unui agent de paza
ObservatorNews.ro
Iancu Guda, despre cum sa investim inteligent in arta
Adevarul.ro
"Traim deja cel mai sumbru scenariu". Predictia unui expert de la Cambridge despre intalnirea Putin - Zelenski

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un polițist de penitenciar ajunge în spatele gratiilor, după ce ar fi dezvăluit unui deținut identitatea unui colaborator într-o anchetă care îl viza
  2. O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor. Bărbatul i-a atacat și pe polițiștii chemați, după care a sărit pe geam
  3. Ce s-a întâmplat cu polițiștii care au mușamalizat cazul Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri și a rănit alții trei
  4. Uniunea Europeană a alocat 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile recente din județele Neamț și Suceava
  5. Un ucrainean a fost arestat pentru distrugerea gazoductelor Nord Stream 2. Bărbatul prins în Italia ar fi chiar coordonatorul atacului din 2022
  6. Cum vor avea acces românii la banii din Pilon II de pensii. Guvernul Bolojan a aprobat proiectul de lege
  7. Noua rachetă ucraineană Flamingo a fost testată cu succes. Cu o rază de acțiune de 3.000 km, poate străbate de 4 ori distanța Kiev-Moscova VIDEO
  8. Evaluare de „antiamericanism” pentru toți solicitanții vizelor către SUA. Cum definește Trump conceptul
  9. Reacția părinților tinerilor uciși de Vlad Pascu la sentința definitivă: ”Aici au fost trase niște sfori de la bun început”
  10. Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță cu sancțiuni drastice pentru medici. Acestea merg până la pierderea dreptului de liberă practică