Ce s-a întâmplat cu polițiștii care au mușamalizat cazul Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri și a rănit alții trei

După accidentul de la 2 Mai, în care doi tineri și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți, conducerea Poliției Constanța a fost schimbată pe fondul erorilor care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă liber, deși era în atenția autorităților. Foștii șefi demiși au rămas însă în structura județeană sau au ieșit la pensie.

Polițiștii schimbați atunci din funcțiile de conducere au ieșit la pensie, după cum transmite Digi24.

Joi, 21 august, Curtea de Apel Constanța a menținut decizia Judecătoriei Mangalia și l-a condamnat definitiv pe Vlad Pascu la 10 ani de închisoare. Vlad Pascu fusese oprit în trafic înainte de accident, în seara de 18/19 august 2023.

Cum l-au iertat polițiștii pe Vlad Pascu

Un agent l-a oprit pe Vlad Pascu și a găsit droguri în mașina lui. L-a dus la secție și a cerut la dispecerat un test pentru a vedea dacă Pascu consumase droguri înainte să se urce la volan, însă i s-a transmis că Poliția nu avea astfel de aparate (deși cercetările ulterioare au arătat că erau 15 aparate disponibile în județul Constanța la acel moment).

Agentul l-a eliberat pe Vlad Pascu și, la o oră distanță, acesta a produs accidentul care a luat viața celor doi tineri - Sebi și Roberta - și a rănit alți trei. Imediat după tragedie a fost declanșată o amplă anchetă la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Constanța.

„Concluziile raportului arată încălcări succesive ale normelor din partea echipajelor, pe fondul pregătirii profesionale precare ori nerespectării cu bună știință a regulilor de către polițiști. S-au stabilit carențe în actul managerial privind organizarea misiunilor din competență”, erau concluziile anchetei Corpului de control, cerute de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Patru șefi din Poliția Constanței și-au dat demisia - șeful Poliției Mangalia, șeful IPJ Constanța și adjunctul său, și șeful Poliției Rutiere din județ.

După cum transmite Digi24, ei au rămas în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, dar pe alte funcții, sau au ieșit la pensie. Un exemplu ar fi Dragoș Cristea, care în 2023 ocupa postul de șef al Poliției Mangalia. În prezent, acesta este șef adjunct al aceleași structuri. El, dar și operatorul de la 112, au mai fost sancționați atunci cu diminuarea salariului cu 20% pentru o perioadă de trei luni.

