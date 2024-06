În cursul zilei de vineri, 7 iunie, Judecătoria Mangalia analizează cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat, cerere depusă de familiile victimelor în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai în care doi tineri și-au pierdut viața.

Potrivit observatornews.ro, tatăl Robertei Dragomir a acuzat înainte de a intra în sala de judecată că „dosarul este făcut de procuratură”.

El a mai spus îndurerat că „Roberta este fata mea, pe care nu o mai am. Este un dosar făcut. Anterior producerii accidentului, prin nu știu ce magie, Vlad Pascu a fost oprit de poliție, în cursul zilei de vineri, chiar de șeful poliției Stoian, de la circulație, care i-a zis „nu ai acte, mergi mai departe, mergi cu grijă”. Undeva, cineva, a avut grijă de el. În această sală de judecată am auzit de la apărătorii lui și ipoteza că copiii noștri au provocat accidentul pasiv.

N-am vrut să cred, veneam în concediu și urma să ne întâlnim la Saturn. An de an mi-am închiriat apartament aici. Eu vreau în țară mea. M-a sunat soția, nu am vrut să cred. Apoi am primit de la pompele funebre un telefon. Să merg La Mangalia. Să îmi aduc copilul acasă. Am văzut-o în sac. Mi-au spus oamenii de acolo că dacă ne apucăm să o îmbrăcăm, ies oasele din ea. Nu vrei să o lăsăm așa și să punem hainele deasupra? Roberta era șefă de clasă. Toată lumea care avea o nelămurire o întreba pe ea”.

Greu a fost și pentru mama lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu. Femeia a aflat după acccident că fiul ei „a fost rupt în două” după impactul devastator.

Mama îndurerată tremura atunci când a ieșit din sala de judecată.