Final în dosarul 2 Mai. Vlad Pascu află câți ani va sta după gratii

Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe luni, 18 august, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai soldat cu moartea a doi tineri. Sentinţa ar putea veni la doi ani fără o zi de la tragicul eveniment rutier. În prima instanţă, Vlad Pascu a primit o condamnare de zece ani de închisoare.

Avocaţii săi au cerut magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa o reducere a condamnării, motivând că ”pedepsele aplicate sunt prea mari” şi că Pascu a făcut un denunţ. Avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, Adrian Cuculis, nu exclude chiar ca dosarul să se reia de la zero la Judecătoria Mangalia. ”Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării (n.r. din ucidere din culpă în omor calificat) ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii, fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului”, a afirmat Cuculis.

Vlad Pascu a intrat cu maşina într-un grup de persoane şi a fugit

Autorităţile au fost alertate în dimineaţa zilei de 19 august 2023, în jurul orei 5.30, în legătură cu producerea unui grav accident de circulaţie pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai, după ce o maşină a intrat în mai multe persoane care circulau pe marginea drumului. Echipele de intervenţie sosite la faţa locului au constatat că autorul evenimentului rutier părăsise locul faptei. De asemenea, în accident, o tânără de 20 de ani şi un tânăr de 21 de ani au murit. Alte trei persoane, respectiv doi tineri de 20 de ani şi un altul de 19 ani, au ajuns la spital cu diverse răni.

Poliţiştii au început căutările şoferului care a provocat accidentul şi acesta a fost găsit în scurt timp, în Vama Veche. Ei au stabilit că se numeşte Vlad Pascu, că are 19 ani şi că este din Bucureşti. Tânărul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

În seara de 19 august 2023, Vlad Pascu a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

A doua zi, el a fost prezentat Judecătoriei Mangalia cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, care a fost admisă de instanţă.

Autorităţile au prezentat ce se întâmplase cu Vlad Pascu cu câteva ore înainte de accident şi ce erori fuseseră făcute

La două zile de la producerea accidentului, şeful de atunci al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Adrian Glugă, a ieşit într-o conferinţă de presă şi a oferit mai multe detalii despre faptele comise de Vlad Pascu.

Astfel, tânărul sosise în municipiul Constanţa împreună cu tatăl său pe data de 17 august 2023, iar o zi mai târziu a fost oprit în trafic, în municipiul Constanţa, în cadrul unei acţiuni preventive, şi i s-a atras atenţia cu privire la respectarea normelor rutiere.

De asemenea, cu numai câteva ore înainte de producerea accidentului rutier, un bărbat sunase la 112 şi anunţase că pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai, un autoturism ar circula haotic, încălcând regulile rutiere. Maşina respectivă a fost depistată de o patrulă mixtă, formată dintr-un poliţist şi un jandarm, în jurul orei 02.40 în timp ce circula în Vama Veche, iar în autoturism se mai aflau alte două persoane.

Adrian Glugă a menţionat că, în urma controlului, în maşină au fost găsite, într-un pachet de ţigări, o ţigară tip joint şi o folie pe care scria Bromazepam şi care conţinea patru pastile. Acestea au fost predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Constanţa pentru continuarea cercetărilor.

Tânărul respectiv a fost dus apoi la sediul Poliţiei Vama Veche cu autospeciala de poliţie, unde a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero. El a stat în acel birou de poliţie până la ora 4.30. Vlad Pascu nu a fost testat atunci şi pentru a se stabili dacă se afla sub influenţa substanţelor psihoactive.

În urma acestui accident rutier şi a modului în care s-a acţionat anterior producerii evenimentului, mai mulţi poliţişti şi-au pierdut funcţiile. Astfel, adjunctul şefului IPJ Constanţa cu responsabilităţi în domeniul siguranţei rutiere şi ordinii publice, şeful Poliţiei Rutiere Constanţa, şeful Poliţiei municipiului Mangalia şi şeful Poliţiei Vama Veche au fost eliberaţi din funcţie la cerere, în urma accidentului de la 2 Mai.

Ulterior, şi şeful IPJ Constanţa, Adrian Glugă, a demisionat.

Ministrul Afacerilor Interne a prezentat concluziile Corpului de Control în urma accidentului de la 2 Mai

Pe 25 august 2023, unchiul tânărului mort în accidentul de la 2 Mai a declarat că s-a prezentat la Poliţie pentru a da o declaraţie despre ce s-a întâmplat şi a predat autorităţilor o înregistrare găsită pe dispozitivul Go-Pro al lui Sebastian în care se aude momentul impactului, cum autoturismul care i-a lovit pe tineri demarează în forţă şi apoi sosirea martorilor, a echipelor de intervenţie. Înregistrarea are o durată de 37 de minute.

Cătălin Predoiu a prezentat în 28 august 2023, într-o conferinţă de presă, raportul Corpului de control, întocmit după accidentul de la 2 Mai.

Ministrul a arătat cum s-au succedat evenimentele, el precizând că la 18 august, ora 21.40, Vlad Pascu a fost oprit în trafic, în municipiul Constanţa, de către şeful serviciului rutier Constanţa. Predoiu a afirmat că Pascu ar fi trebuit amendat pentru lipsa semnului distinctiv de începător. De asemenea, ministrul a mai declarat că au fost încălcate prevederile legale referitoare la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale autoturismului verificat.

Predoiu a mai anunţat că la ora 00.40, s-a recepţionat un Apel 112, în care se făceau menţiuni privind modalitatea neobişnuită în care era condus autoturismul pe drumul public. Predoiu a spus că în raport sunt precizate menţiuni legate de presupusă conducere sub influenţa alcoolului dar ulterior şi presupus consum de droguri. Potrivit ministrului, apelul a fost gestionat de un operator 112, un agent şef de poliţie şi de dispecerul Poliţiei Mangalia, agent şef adjunct de poliţie.

Predoiu a mai precizat că la data de 19 august, la ora 02.35, Vlad Pascu a fost depistat în trafic, dat în consemn. Un agent de poliţie, în timp ce se deplasa cu autospeciala, în care se mai aflau un plutonier şi patrula compusă dintr-un agent principal de poliţie şi un plutonier adjutant, în Vama Veche a depistat autoturismul.

”La acest moment procedural, conform raportului Corpului de Control, agentul de poliţie a încălcat prevederi legale, prin aceea că nu a ridicat plăcuţele, nu a pornit imediat dispozitivul portabil, body camera, acesta fiind pornit în momentul în care s-a efectuat testul de alcoolemie”, a spus ministrul.

Predoiu a mai menţionat că agentul era obligat să îl ducă pe tânăr la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice, dacă nu a putut fi supus testării pentru substanţe psiho-active.

”La ora 02.40, după oprirea în trafic, au fost fotografiate cartea de identitate şi numărul de înmatriculare, au fost transmise pe grupul de WhatsApp”, a spus ministrul.

Predoiu a precizat că un agent şi un plutonier au efectuat şi controlul maşinii iar în portiera stângă au fost găsite un pachet de ţigări în interiorul căruia era o ţigară confecţionată artizanal, parţial consumată, care conţinea o materie vegetală (..) specifică canabisului şi medicamente”.

”Au fost încălcate prevederi legale pentru că nu au fost conduşi la sediul Biroului de Poliţie Vama Veche-2 Mai şi însoţitorii şoferului, deşi au fost legitimaţi”, a arătat Predoiu.

De asemenea, ministrul de Interne a mai anunţat în conferinţa de presă, că a fost declanşată cercetarea prealabilă a şefului IPJ Constanţa pentru neglijenţă manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege, iar că Adrian Glugă şi-a înaintat raportul pentru eliberarea din funcţie.

Părinţii lui Vlad Pascu, anchetaţi de DIICOT

La 14 septembrie 2023, părinţii lui Vlad Pascu au fost vizaţi de percheziţii DIICOT. Mama tânărului a fost acuzată că ar fi încercat să şantajeze martori în dosarul în care este cercetat fiul său, iar tatăl lui Vlad Pascu este anchetat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, după ce ar fi fost găsită muniţie deţinută ilegal în locuinţa sa.

De asemenea, Vlad Pascu a fost acuzat de comiterea mai multor infracţiuni, printre care deţinere de droguri de risc şi mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată (două acte materiale), trafic de droguri de mare risc.

Cei trei aveau să fie trimişi în judecată în acest dosar.

Procesul lui Vlad Pascu, un lung şir de controverse. Acestea s-au încheiat după ce prima judecătoare din dosar s-a retras

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia l-au trimis în judecată pe Vlad Pascu pe 11 octombrie 2023, iar procesul avea să înceapă patru luni mai târziu.

Primul termen a avut loc pe 22 februarie 2024, la Judecătoria Mangalia, iar judecătoare a fost desemnată Ioana Ancuţa Popoviciu. Stabilit iniţial pentru ora 9.00, dosarul a fost amânat pentru ora 12.30 deoarece Pascu avea tot atunci termen şi la Tribunalul Constanţa, pentru a scăpa de arestul preventiv, dar acea cerere a fost respinsă.

La reluarea procesului, judecătoarea din dosar a constatat că Vlad Pascu nu are apărare deoarece unul dintre avocaţi s-a retras din dosar, iar celălalt a menţionat că protestează, fiind solidar cu acţiunea declanşată de Baroul Bucureşti şi a cerut ca următorul termen să fie acordat după 29 februarie.

Judecătoarea a dispus ca următorul termen să aibă loc pe 14 martie 2024 şi a emis o adresă către Baroul Constanţa, în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru Vlad Pascu, pe toată durata procesului.

Părinţii victimelor din accidentul provocat de Vlad Pascu au fost nemulţumiţi de atitudinea pe care aceasta a avut-o în sala de judecată. Astfel, ei au declarat jurnaliştilor că atunci când ea a intrat în sală ar fi mestecat gumă. Ulterior, judecătoarea a cerut buletinul tânărului mort în accidentul rutier, despre care nu ştia că a decedat.

O zi mai târziu, Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că Inspecţia Judiciară s-a sesizat în cazul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu.

“Sesizarea se întemeiază pe aspectele apărute în mass media în cursul zilelor de 22 şi 23 februarie 2024, referitoare la modalitatea în care s-a desfăşurat şedinţa de judecată într-o cauză penală aflată pe rolul Judecătoriei Mangalia cu termen de judecată la data de 22 februarie 2024, cu referire la obligaţia judecătorului de a studia dosarele anterior şedinţei de judecată, modalitatea de gestionare a dosarelor şi şedinţelor de judecată, precum şi verificarea unor eventuale situaţii de incompatibilitate în care s-ar fi putut afla judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei”, a precizat CSM.

La 14 martie 2024 a fost al doilea termen din acest dosar. Judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a admis solicitarea lui Vlad Pascu de a judeca dosarul în procedură simplificată pentru a beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei.

De asemenea, a fost făcută şi o cerere de recuzare a judecătoarei, care a fost respinsă.

La 19 martie 2024 Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia a cerut strămutarea dosarului în care este judecat Vlad Pascu, dar Curtea de Apel Constanţa a respins această solicitare.

La 4 aprilie 2024 a avut loc al treilea termen în procesul lui Vlad Pascu. Judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a decis să respingă cererea de schimbare a încadrării juridice în omor calificat, iar apărătorul lui Pascu, avocatul Adrian Bendeac, a declarat că victimele accidentului de la 2 Mai circulau neregulamentar şi că este o culpă comună.

La 13 aprilie 2024, a avut loc o manifestaţie de protest în Piaţa Victoriei, faţă de modul în care se judecă dosarul accidentului de la 2 Mai. Protestatarii, care purtau tricouri albe, au afişat pancarte pe care au scris ”Corupţia ucide”.

Un alt protest a avut loc la 16 aprilie 2024, în faţa Tribunalului Constanţa. Mai mulţi tineri, printre care şi studenţi la Facultatea de Drept au protestat în faţa instanţei şi au cerut dreptate pentru victimele accidentului de la 2 Mai. Vlad Pascu solicitase înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, cerere care a fost respinsă de instanţă.

Pe 17 aprilie 2024, Secţia pentru judecători în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urma să discute sesizarea făcută de Inspecţia Judiciară privind suspendarea judecătoarei din dosarul accidentului de la 2 Mai, dar a amânat acest lucru cu o săptămână.

La termenul din 18 aprilie 2024 dosarul lui Vlad Pascu a fost amânat, iar judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a formulat o cerere de abţinere care a fost respinsă.

Judecătoarea din dosarul accidentului de la 2 Mai, Ioana Ancuţa Popoviciu, nu va fi suspendată din funcţie, a decis, la 24 aprilie 2024, Consiliul Superior al Magistraturii, care a respins cererea Inspecţiei Judiciare ca neîntemeiată. Secţia pentru judecători în materie disciplinară a apreciat că exercitarea în continuare a funcţiei de către Ioana Ancuţa Popoviciu ”nu este de natură a afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurii disciplinare faţă de aceasta”.

La ieşirea din sediul instituţiei, Ioana Ancuţa Popoviciu a stat mai bine de un minut în faţa jurnaliştilor, dar nu a răspuns la nicio întrebare.

Ea a refuzat să spună de ce nu a studiat dosarul înainte de a intra în sala de judecată, de ce a mestecat gumă în timpul şedinţei, dar şi de ce a cerut buletinul tânărului care a decedat în accident, neştiind că acesta a murit, sau de ce a întrebat dacă este în sală.

La 2 mai 2024a avut loc o nouă manifestaţie de protest, de data aceasta în Vama Veche, faţă de modul în care se desfăşoară acest proces. Zeci de persoane au pornit, pe ploaie, din Vama Veche spre locul în care a avut loc accidentul. Participanţii au afişat un banner cu fotografia tânărului ucis, pe care era scris: ”Cel mai iubit dintre pământeni este acum înger. Îţi vom face dreptate”.

Pe 8 mai 2024 Vlad Pascu a fost sancţionat disciplinar după un interviu acordat din închisoare, potrivit deciziei Penitenciarului Poarta Albă el nu mai avea drept de vizită pentru trei luni. Pascu a contestat decizia comisiei de disciplină la judecătorul de drepturi şi libertăţi.

La 9 mai 2024 au fost audiate familiile victimelor din accidentul de la 2 Mai, într-un nou termen al dosarului la Judecătoria Mangalia. Avocatul Adrian Cuculis, apărătorul familiei uneia dintre victime, a declarat jurnaliştilor la ieşirea din Judecătoria Mangalia, că ”gafele din sala de judecată au fost multiple”.

”A întrebat doamna judecător dacă aceşti copii mergeau către punctul unde au fost accidentaţi, ca şi cum acel punct ar fi fost, nu ştiu, un loc de distracţie sau…Nu, pur şi simplu era pe drumul judeţean, în faţa unei baze militare şi atâta tot. Sigur că şi întrebarea dacă familia Robertei s-a prezentat la înmormântarea ei a fost de-a dreptul ridicolă, dar trecând peste toate elementele acestea au fost zeci de întrebări adresate”, a relatat avocatul.

Pe 21 mai 2024, Consiliul Superior al Magistraturii a admis transferul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu de la Judecătoria Mangalia la Judecătoria Constanţa. Ea solicitase să se transfere la Judecătoria Constanţa sau la Judecătoria Sectorului 2, iar transferul urma să intre în vigoare de la 1 iunie. Tot în aceeaşi zi, Ioana Ancuţa Popoviciu a fost recuzată în dosarul accidentului de la 2 Mai. Procesul urma să fie preluat de un nou judecător.

Procesul a continuat cu o nouă judecătoare

La Judecătoria Mangalia a avut loc pe 23 mai 2024, un nou termen în procesul lui Vlad Pascu. Dosarul a fost preluat de judecătoarea Carmen Claudia Berevoescu, care este şi preşedintele Judecătoriei Mangalia.

Părinţii victimelor din accidentul de la 2 Mai s-au declarat mulţumiţi de conduita noii judecătoare.

„Am văzut un complet de judecată foarte profesionist, am văzut o doamnă judecător cum nu am văzut niciodată, m-am simţit în siguranţă şi ştiu că se va face dreptate în acest caz. Chiar mi-a venit să plâng. Am avut o emoţie în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap”, a declarat tatăl lui Sebastian.

De asemenea, la acel termen a fost pentru prima oară de la începerea procesului, când Vlad Pascu s-a aflat fizic în sala de judecată.

La 4 iunie 2024 Inspecţia Judiciară a anunţat că a exercitat acţiune disciplinară faţă de judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu, pe care o consideră vinovată de ”exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”.

”Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de Popoviciu Ioana-Ancuţa, judecător din cadrul Judecătoriei Mangalia, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. s) teza a II-a, raportat la art.272 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor”, a anunţat, Inspecţia Judiciară, într-un comunicat de presă. Articolul invocat prevede ”exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”.

La termenul pe fond al dosarului lui Vlad Pascu din 7 iunie 2024 a fost depusă o nouă cerere de schimbare a încadrării juridice din omor din culpă în omor calificat, iar judecătoarea a amânat pronunţarea pentru 14 iunie. Cererea avea să fie, însă, respinsă. Procesul avea să fie amânat de mai multe ori, deoarece expertiza medico-legală nu fusese finalizată.

Ultimul termen de judecată

Ultimul termen de judecată la Judecătoria Mangalia a avut loc la data de 17 ianuarie 2025.

Apărătorul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, avocatul Adrian Cuculis, a declarat jurnaliştilor, la ieşirea din sediul Judecătoriei Mangalia: ”Am ajuns la finalul procesului. Cred că au fost emoţii pentru toate părţile. Este o chestiune istorică, este, cred primul proces care a fost urmărit de presă de la început până la sfârşit. Şi este important pentru că, deşi în contradicţie cu ceea ce am auzit astăzi în sala de judecată, lucruri pe care nu mi le-aş fi imaginat, respectiv că procesul, indiferent ce se întâmplă cu el, pe drumurile publice nu se va schimba nimic sau, de fapt, soluţia din acest dosar nu o să schimbe cu absolut nimic ţara. Ba da, eu cred că deja a fost schimbată încă de la momentul în care s-a petrecut accidentul”, a afirmat Adrian Cuculis.

El a precizat că a cerut pedeapsa maximă pentru Vlad Pascu.

”Concluziile noastre au fost de aplicare a unei pedepse maxime, respectiv cea pe care o permite legea în momentul de faţă, este de zece ani, şase luni şi 20 de zile, cu aplicarea, bineînţeles, a despăgubirilor pe care noi le-am cerut, părţile civile. Şi sigur că nu în ultimul rând, Parchetul a susţinut exact acelaşi lucru, orientarea către maximul pedepsei, ceea ce înseamnă, dacă instanţa va ţine cont, un maxim de 10 ani, 6 luni şi 20 de zile. Despăgubirile urmează să le stabilească instanţa în funcţie de solicitări. Noi le-am solicitat cum le-am solicitat în toate dosarele la maximum din grila RCA, respectiv din lege, iar treaba asta o să o cântărească instanţa de judecată în funcţie de declaraţiile pe care părţile le-au dat”, a explicat avocatul.

De asemenea, apărătorul lui Vlad Pascu, avocatul Adrian Bendeac, a relatat jurnaliştilor despre memoriul depus la dosar de clientul său.

”Aveam cunoştinţă că a formulat un astfel de memoriu, că şi-a expus ultimul cuvânt în scris, pentru că şi el are emoţii, e bântuit şi el, bineînţeles, de regrete. Ca să nu-şi piardă cursivitatea ideilor, a zis că e mult mai bine şi mai înţelept să le aştearnă pe hârtie. Le-a scris olograf şi le-am depus în cadrul unor note scrise la dosar. Pot fi consultate, bineînţeles, de toate părţile implicate”, a afirmat avocatul.

Avocatul consideră că este greu de crezut că Vlad Pascu va primi pedeapsa minimă prevăzută de lege.

”Au fost solicitări în sala de judecată pentru o pedeapsă maximă, zece ani. Este greu de crezut că va fi o pedeapsă minimă. Bineînţeles, este rolul judecătorului, este suveran, este independent şi, în ultimul rând chiar dacă practica judiciară nu este un izvor de drept şi nu obligă o instanţă să pronunţe o soluţie astfel cum a fost pronunţat anterior de alţi judecători în cazuri similare, rămâne la latitudinea judecătorului care a instrumentat această cauză să stabilească în raport de toate probele de la dosar, să stabilească pedepsa”, a explicat Adrian Bendeac.

Vlad Pascu, condamnat în prima instanţă la 10 ani de închisoare

Judecătoria Mangalia a decis, în 31 ianuarie 2025, condamnarea lui Vlad Pascu la şapte ani de închisoare pentru ucidere din culpă, la doi ani şi opt luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă, la trei ani şi patru luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, la trei ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului.

”În baza art. 39 alin.1 lit. b) Cod penal raportat la art. 38 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, pedeapsa cea mai grea, de 7 (şapte) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 3 (trei) ani închisoare, reprezentând o treime din celelalte pedepse aplicate pentru infracţiunile concurente, şi dispune ca inculpatul Pascu Matei – Vlad să execute în final o pedeapsă rezultantă de 10 (zece) ani închisoare”, se arată în minuta instanţei.

Judecătoria Mangalia a mai hotărât să interzică lui Vlad Pascu dreptul să fie ales sau să ocupe o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, pe o perioadă de cinci ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

Instanţa a mai stabilit ca din pedeapsa de zece ani de închisoare să i se scadă durata reţinerii şi a arestării preventive, de la 19 august 2023 şi până în prezent.

”În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J., la rămânerea definitivă a prezentei”, a mai stabilit instanţa.

Judecătoria Mangalia a admis în parte cererile părţilor civile de acordare a daunelor morale. Astfel, instanţa obligă Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România să achite către familia lui Sebastian Olariu, tânărul mort în accidentul rutier, 700.000 de euro, către familia Robertei, tânăra decedată în acelaşi eveniment – 640.000 de euro, iar către persoanele rănite, în total, suma de 400.000 de euro.

Decizia a fost contestată de Pascu.

Cum a motivat Judecătoria Mangalia această condamnare

Judecătoria Mangalia a arătat în motivarea condamnării lui Vlad Pascu că nu poate pune mai presus interesele acesteia în detrimentul părţilor civile.

”Deşi inculpatul Pascu Matei – Vlad nu a mai fost anterior condamnat penal, este tânăr şi provine dintr-o familie cu posibilităţi materiale, şi se poate presupune că ar putea fi sprijinit pe viitor pentru a nu mai comite alte fapte prevăzute de legea penală, deşi, aşa cum a arătat atât în faţa instanţei cât şi prin memoriul depus la dosar, regretă sincer comiterea faptelor şi consecinţele acestora, care şi lui i-au schimbat viaţa începând cu acel moment, instanţa nu poate pune mai presus interesele sale, pe care el însuşi le-a neglijat în momentul comiterii faptelor, în detrimentul intereselor părţilor civile, care au fost implicate fără vină în accidentul rutier descris anterior sau au suferit consecinţele acestuia, accident soldat cu urmări extrem de grave, decesul a două victime şi rănirea altor trei”, mai notează instanţa.

Totodată, instanţa a mai considerat că lăsarea lui Vlad Pascu în liberate ar avea drept rezultat o stare de pericol social concret pentru ordinea publică şi este de natură să genereze sentimente de insecuritate pentru ceilalţi cetăţeni.

”Având în vedere împrejurarea că din probele administrate în cauză a rezultat că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunilor pentru care s-a dispus condamnarea prin prezenta sentinţă şi coroborând modul şi circumstanţele comiterii acestor infracţiuni, respectiv pe un sector de drum caracterizat atât prin trafic rutier cât şi prin trafic pietonal, aflându-se sub influenţa substanţelor psihoactive, cu urmările deosebit de grave ale infracţiunilor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin prezenta sentinţă, precum şi cu rezonanţa socială a faptelor comise de inculpat, instanţa apreciază că lăsarea în libertate a inculpatului ar avea în continuare drept rezultat o stare de pericol social concret pentru ordinea publică şi este de natură să genereze sentimente de insecuritate pentru ceilalţi cetăţeni, îndreptăţiţi să pretindă autorităţilor statului asigurarea unui climat social sigur, caracterizat prin siguranţa traficului rutier şi, implicit, printr-o protecţie eficace a dreptului la viaţă şi la integritate corporală”, se mai arată în motivare.

Magistraţii relatează că, dacă va fi lăsat în libertate, Vlad Pascu ar putea recurge oricând la comiterea unor fapte similare.

”În concret, atât modalitatea în care inculpatul a acţionat cât şi urmările deosebit de grave ale infracţiunilor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului şi impactul social intens negativ al conduitei adoptate de inculpat reprezintă aspecte care indică o periculozitate socială ridicată, atât a faptelor, cât şi a inculpatului şi justifică pe deplin aprecierea instanţei în sensul că lăsarea în libertate a acestuia ar genera în continuare o stare de pericol pentru ordinea publică, inculpatul putând să recurgă oricând la comiterea unor fapte similare”, a mai transmis instanţa.

Procesul a fost reluat la Curtea de Apel Constanţa în primăvara acestui an

Primul termen în procesul lui Vlad Pascu de la Curtea de Apel Constanţa a început cu o amânare deoarece tânărul avea o nouă echipă de avocaţi, iar aceasta a solicitat un nou termen pentru pregătirea apărării. Avocatul Adrian Cuculis, apărătorul uneia dintre familiile victimelor, a declarat jurnaliştilor că a cerut din nou schimbarea încadrării juridice a faptei din ucidere din culpă în omor calificat. Părinţii lui Vlad Pascu au fost prezenţi la proces, iar tatăl acestuia a declarat jurnaliştilor că nu doreşte ca fiul său să fie liber, ci să îşi ispăşească pedeapsa pe care o merită.

La Curtea de Apel Constanţa a avut loc, în 18 iunie, ultimul termen în dosarul lui Vlad Pascu. Avocatul Vlad Cristescu, apărătorul lui Pascu, a cerut instanţei reducerea pedepsei pentru clientul său.

”Astăzi a fost ultimul termen de judecată. S-au pus concluzii pe toate apelurile, atât ale noastre cât şi ale celorlate părţi din dosar. Speranţa noastră este ca instanţa să admită apelul şi să reducă pedeapsa ce i-a fost aplicată inculpatului de către instanţa de fond. Vom vedea dacă va reţine sau nu argumentele noastre referitoare la valorificarea unui denunţ. Din punctul nostru de vedere, al apărării, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, dar într-adevăr instanţa de judecată este cea care până la urmă va analiza dacă argumentele pe care le-am expus noi sunt valide. În ceea ce priveşte pedepsele aplicate, am apreciat că sunt prea mari şi sperăm la o reducere a acestora către un cuantum mai redus. Acum cât nu ne putem pronunţa, este atributul exclusiv al instanţei de judecată să stabilească ce pedeapsă se impune a fi aplicată”, a declarat jurnaliştilor avocatul Vlad Cristescu.

El a explicat şi care au fost argumentele pentru reducerea pedepsei.

”Apelul nostru a vizat reinvidualizarea pedepselor, adică reducerea acestora şi a avut două argumente. Pe de o parte noi apreciem că a fost valorificat un denunţ formulat de Vlad Pascu într-un dosar ce se afla pe rolul DIICOT – Structura Centrală, iar pe de altă parte argumentele aduse de noi, independent de valorificarea sau nu a acestui denunţ, pedeapsa orientată principial vorbind către maxim este una prea mare”, a mai afirmat apărătorul lui Vlad Pascu.

De asemenea, avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, Adrian Cuculis, a declarat jurnaliştilor care sunt următoarele variante legate de acest dosar.

”Dosarul 2 Mai s-a terminat astăzi. Instanţa a rămas în pronunţare. Acea solicitare a inculpatului Vlad Pascu de diminuare a limitelor de pedeapsă, din punctul nostru de vedere, o să fie respinsă. S-au pus concluzii şi pe acea schimbare de încadrare juridică a faptei. Nu ştim care va fi opinia instanţei. Cert este că vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului şi vom vedea care dintre ele va fi favorabilă. Dar cert este că dacă ne gândim la o posibilă schimbare de încadrare, nu ne-o putem închipui decât cu o procedură reluată de la zero”, a precizat Adrian Cuculis.

El a menţionat şi de ce denunţul formulat de Pascu într-o altă cauză nu va avea efect în dosarul 2 Mai.

”Ceea ce a încercat Vlad Pascu să facă, a venit cu vreo patru denunţuri pe care le-ar fi depus. Cert este că ultimul, cel la care a făcut trimitere acolo - vorbim de un dosar penal plecat din oficiu şi în niciun caz nu este el artizanul dosarul penal - el este un martor în dosar care s-a apucat să spună câte ceva despre Maru şi alte persoane care se ocupă cu traficul de droguri. Să nu ne închipuim să ei sunt adevăraţii traficanţi”, a mai afirmat Adrian Cuculis.

Curtea de Apel Constanţa urmează să se pronunţe în acest dosar luni, 18 august.

