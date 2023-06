Comentariile românilor la un accident violent pe A1 filmat cu camera de bord. "Ai stricat parapetul pe acea autostradă nouă" VIDEO

O femeie a postat pe un grup specializat de Facebook imagini cu un accident rutier petrecut pe autostrada A1, pe porțiunea dintre Sibiu și Sebeș.

Imaginile au apărut pe grupul de Facebook "Accidente rutiere Romania" în cursul zilei de vineri, 2 iunie, dar evenimentul rutier s-a produs pe data de 1 aprilie.

Potrivit ISU Sibiu, accidentul a avut loc la kilometrul 236 pe sensul de mers dinspre Sibiu spre Sebeș și a fost provocat de un șofer în vârstă de 44 de ani. aflat la volanului unei mașini Volkswagen, care "a pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit glisiera metalică".

În mașină se mai află o femeie de 41 de ani, care a fost preluată de Ambulanță și transportată la spital din cauza unui traumatism la coloana cervicală, au precizat la vremea respectivă autoritățile.

Mașina accidentată, după impact FOTO Sibiuindependent.ro

Femeia care a postat imaginile cu accidentul surprins cu camera de bord a adăugat și un mesaj:

"Cam asta se întâmplă pe drumurile din România! O autostradă relativ nouă, plină de gropi și în litigiu de ani de zile, unde sistemul de colectare a apei de pe ea nu funcționează, realizată greșit și mor acolo oameni constant! De ce așa? De ce nu ia nimeni măsuri?".

Momentul accidentului de pe A1 VIDEO Facebook/ Accidente rutiere Romania

Majoritatea comentariilor s-au fixat însă pe alt aspect: presupusa lipsă de pricepere a șoferului, care a derapat din senin din cauza cantității mari de apă de pe carosabil.

"Dacă ai cauciucuri cu DOT de când era Ceaușescu în putere și îi dai goană e normal să acvaplanezi, nu are nici o vină autostrada", a scris un vizitator.

"Ai stricat parapetul de pe acea autostrada nouă și goală pe care ești singur șofer. Rușine! Ai semn de începător și muzică la maxim. Pare rău de parapet", arată un alt comentariu.

"Am mers și eu cu viteză pe ploaie rece, ba chiar am depășit un tir care împroșca apă după el și nu am acvaplanat! Eu cred că pe lângă viteza neadaptată, semnul de începător ce se vede pe parbriz și că nu ții banda, aveai anvelopele uzate!".

Unul dintre comentariile echilibrate aduce în discuție și starea deplorabilă a asfaltului, potrivit imaginilor:

"Stimată doamnă, aveți dreptate. Lucrările sunt prost calitative, totodată trebuie să dau dreptate și colegilor care au spus că viteza a fost necorespunzătoare. Aici nu este clar că limita e de 80 km/h sau de 150 km/h, legea spune altceva: "Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă"".